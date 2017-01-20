Стали известны размеры помощи семьям с детьми и детям-инвалидам в январе

Об этом сообщает департамент социальной защиты населения Николаевской ОГА

"Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" передбачено такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомога при народженні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога при усиновленні дитини.

Виходячи з встановлених розмірів прожиткових мінімумів з 1 січня 2017 року розміри державної допомоги наступні:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами: - з 01.01.17 р. – 400,0 грн., з 01.05.17 р.- 421,0 грн. та з 01.12.17 р. - 440,5 грн. на місяць ;

Допомога при народженні дитини: – 41 280,0 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, стипендії, допомоги та пенсії за попередні 6 місяців:

-на дітей віком до 6 років: з 01.01.17 р. – 2 710,0 грн., з 01.05.17 р. - 2 852,0 грн., з 01.12.17 р. – 2 984,0 грн.

-на дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.17 р. – 3 378,0 грн., з 01.05.17 р. – 3 554,0 грн., з 01.12.17 р. – 3 720,0 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Прожиткові мінімуми:

-на дітей віком до 6 років: з 01.01.17 р. – 1 355,0 грн., з 01.05.17 – 1 426,0 грн., з 01.12.17 р. – 1 492,0 грн.

-на дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.17 р. – 1689,0 грн., з 01.05.17 р. – 1 777,0 грн., з 01.12.17 р. – 1 860,0 грн.

Допомога при усиновленні дитини: - 41 280,0 грн.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства мають діти-інваліди віком до 18 років.

Державна соціальна допомога на дітей-інвалідів призначається у таких розмірах:

-для дітей-інвалідів до 6 років, підгрупи А, з надбавкою на догляд: з 01.01.17 р. – 2 227,90 грн., з 01.05.17 р. – 2 344,40 грн., з 01.12.17 р. – 2 453,10 грн.

-для дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд: з 01.01.17 р. – 1 550,4 грн., з 01.05.17 р. – 1 631,40 грн., з 01.12.17 р. – 1 707,10 грн.

-для дітей-інвалідів від 6 до 18 років, підгрупи А, з надбавкою на догляд: з 01.01.17 р. – 2 561,90 грн., з 01.05.17 р. – 2 695,40 грн., з 01.12.17 р. – 2 821,10 грн.

-для дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд: з 01.01.17 р. – 1 717,4 грн., з 01.05.17 р. – 1 806,90 грн., з 01.12.17 р. – 1891,10 грн.

-інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд: з 01.01.17 р. – 2 561,90 грн., з 01.05.17 р. – 2 695,40 грн., з 01.12.17 р. – 2 821,10 грн.

-інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи Б з надбавкою на догляд: з 01.01.17 р. – 1 870,50 грн., з 01.05.17 р. – 1 968,0 грн., з 01.12.17 р. – 2 059,50 грн.

-інвалідам з дитинства 2 та 3 групи: з 01.01.17 р. – 1 247,0 грн., з 01.05.17 р. - 1 312,0 грн., з 01.12.17 р. – 1 373,0 грн.

З 1 січня 2017 року, відповідно до Закону України № 1369 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I групи» передбачено призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику незалежно від факту роботи, навчання, служби і т. д.

Для визначення права на призначення різних видів державної допомоги необхідно звертатися до управління соціального захисту населення або до фахівців з соціально роботи за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання", - говорится в сообщении.