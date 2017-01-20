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Наш маленький земляк Илюша Невеселый нуждается в нашей помощи!

20.01.17 15:00Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

К председателю Николаевского областного совета Виктории Москаленко на прием пришли взволнованные мама Анна и тетя Виктория нашего маленького земляка Илюши Невеселого. Четырехлетний мальчик с 26 августа прошлого года находится на лечении в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Николаевской областной детской больницы.

Илюше поставлен комплексный диагноз: врожденная аномалия развития головного мозга, перивентрикулярная узловая гетеротопия, компенсированная гидроцефалия, судорожный синдром, гипоксично-ишемическое поражение центральной нервной системы, негоспитальная левосторонняя бронхопневмония.

Ребенок неоднократно осмотрен и проконсультирован специалистами из Киева. Однозначно все пришли к выводу, что состояние Ильи требует длительного лечения и курсов реабилитации, рассказали в пресс-службе облсовета.

В одной из зарубежных клиник согласились принять Илью Невеселого с мамой Анной. Однако, их пребывание там и лечение будет стоить немаленьких денег. Поэтому родные и близкие мальчика обращаются за помощью ко всем неравнодушным гражданам, волонтерским организациям, предпринимателям и руководителям предприятий за помощью.

Давайте не останемся в стороне и поможет маленькому Илье вернуться к нормальной жизни.

По возможности средства можно перечислять на счет в ПриватБанке № 5168757317744078.

Телефон для справок 068 860 76 40 - мама Анна, 066614 01 35 - Виктория, тетя Ильи.

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Пятница, 20.01.2017

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