Верхний банер

Мужчина в декрете: как относятся к этому явлению украинцы

20.01.17 14:41Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Две трети украинок выходят из декретного отпуска раньше достижения чадом трехлетнего возраста. Свое решение объясняют тем, что находиться дольше рядом с ребенком не позволяет материальное положение семьи. Кто сидит с малышом, пока мама на работе, и как украинцы относятся к мужчинам в декретном отпуске, узнавал Международный кадровый портал hh.ua

Как показал опрос, далеко не все женщины могут рассчитывать на помощь родственников, а тем более – на помощь супруга. В большинстве случаев (54%) мама, решившая продолжить карьеру, отдает малыша в ясли или детский сад. Двум из пяти опрошенных ухаживать за ребенком помогают бабушки и дедушки. Только 15% респондентов ответили, что, когда мама вышла на работу, воспитанием занимался отец. И еще столько же доверили свое чадо няне.

Практика, когда в декретный отпуск уходит мужчина, не столь распространена в Украине, хотя в последние годы таких отцов становится больше. Между тем, 85% украинцев считают нормой, когда мужчина сидит в декретном отпуске. Для большинства это обосновано, если доход жены выше, чем доход ее супруга. Треть уверены, что мужчина может заниматься воспитанием ребенка вместо женщины, если этого хотят оба супруга.

Интересно, что среди мужчин тех, кто считают эти причины уважительными, меньше, чем среди женщин. Однако, по мнению представителей сильного пола, решение уйти в декрет кажется более обоснованным в случае, если мужчина — отец-одиночка.

В варианте «Другое» мнения респондентов разделились. Одни считают, что равное право ходить в отпуск по воспитанию ребенка имеют оба родители. Другие настаивают, что в первые годы жизни постоянный контакт с матерью более важен, чем пребывание с отцом.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в ноябре 2016 года. В опросе приняли участие 715 женщин из разных регионов Украины, которые ходили в декретный отпуск на протяжении последних 5 лет.

Похожие новости

05.10.16 14:04Какой премьер полезнее: Яценюк или Гройсман? Результаты опроса

29.02.16 18:50Стало известно, из-за чего няня обезглавила ребенка в Москве (видео)

21.11.15 08:58Марк Цукерберг уходит в декрет на два месяца

16.09.15 17:17Ищу хорошую няню

10.11.14 19:01Россияне не хотят воевать за "Новороссию": отношение к Донбассу меняется – опрос

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 20.01.2017

Закругление верхнее-левое

17:43Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

17:28Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

17:12В Кремле говорят, что липецкий Roshen мог бы еще работать и работать

16:59Завтра МФК "Николаев" встретится с "Черноморцем"

16:40Стали известны размеры помощи семьям с детьми и детям-инвалидам в январе

16:26В Национальном театре имени Франка появится Аллея звезд

16:17Посольство США не пустило некоторых украинских нардепов на инаугурацию Трампа

16:04Арбузинская ЦРБ с обновками: больница обзавелась алкотестером

15:57Новая форма договора «Николаевводоканала» признана незаконной, - РТТП

15:48Трамп пообещал доказать на инаугурации, что не носит парик

15:39На Львовщине мужчина скончался после крещенских купаний

15:18Николаевским морпехам передали "на вооружение" старенький УАЗик - военные такому подарку рады

15:00Наш маленький земляк Илюша Невеселый нуждается в нашей помощи!

14:41Мужчина в декрете: как относятся к этому явлению украинцы

14:25Служба занятости запустила в регионах «электронную очередь» для регистрации безработных

14:02Губернатор Николаевщины провел личный прием: люди просили землю, капитальный ремонт и новый конкурс перевозчиков

13:49В Украине декоммунизируют природные заповедники

13:34Николаевские спасатели предотвратили распространение пожара на жилой дом

13:17Археологи рассказали, зачем в Древнем Египте хоронили детей в горшках

12:51В Николаеве городскому лор-отделению приобрели современное оборудование

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.01.17 17:512280

Украинские хоккеисты сыграют против сборных Италии, Словении и Польши на Еврочелледже

06.01.17 18:002170

На Гавайях часть острова рухнула в океан

06.01.17 18:302720

Что нужно и чего нельзя делать в Рождество Христово

06.01.17 19:101850

В Украине резко снизилось число предпринимателей

Самые читаемые

17.01.17 18:0015620

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2710950

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338060

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065480

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама