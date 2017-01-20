Мужчина в декрете: как относятся к этому явлению украинцы

Две трети украинок выходят из декретного отпуска раньше достижения чадом трехлетнего возраста. Свое решение объясняют тем, что находиться дольше рядом с ребенком не позволяет материальное положение семьи. Кто сидит с малышом, пока мама на работе, и как украинцы относятся к мужчинам в декретном отпуске, узнавал Международный кадровый портал hh.ua

Как показал опрос, далеко не все женщины могут рассчитывать на помощь родственников, а тем более – на помощь супруга. В большинстве случаев (54%) мама, решившая продолжить карьеру, отдает малыша в ясли или детский сад. Двум из пяти опрошенных ухаживать за ребенком помогают бабушки и дедушки. Только 15% респондентов ответили, что, когда мама вышла на работу, воспитанием занимался отец. И еще столько же доверили свое чадо няне.

Практика, когда в декретный отпуск уходит мужчина, не столь распространена в Украине, хотя в последние годы таких отцов становится больше. Между тем, 85% украинцев считают нормой, когда мужчина сидит в декретном отпуске. Для большинства это обосновано, если доход жены выше, чем доход ее супруга. Треть уверены, что мужчина может заниматься воспитанием ребенка вместо женщины, если этого хотят оба супруга.

Интересно, что среди мужчин тех, кто считают эти причины уважительными, меньше, чем среди женщин. Однако, по мнению представителей сильного пола, решение уйти в декрет кажется более обоснованным в случае, если мужчина — отец-одиночка.

В варианте «Другое» мнения респондентов разделились. Одни считают, что равное право ходить в отпуск по воспитанию ребенка имеют оба родители. Другие настаивают, что в первые годы жизни постоянный контакт с матерью более важен, чем пребывание с отцом.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в ноябре 2016 года. В опросе приняли участие 715 женщин из разных регионов Украины, которые ходили в декретный отпуск на протяжении последних 5 лет.