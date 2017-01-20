«Макдональдс» впервые за 50 лет изменит рецепт приготовления «Биг-мака

Всемирно известная сеть фастфуда «Макдоналдс» готова предложить своим посетителям два варианта всеми полюбившегося сэндвича

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Впервые за 50 лет сеть закусочных заявила о намерении изменить рецепт приготовления популярнейшего сэндвича «Биг-мак»

В частности, ресторан предложит посетителям сразу две версии этого лакомства. В одной из них будет не будет средней булочки, а сам сэндвич станет меньше, чем раньше. Во второй версии— Биг-мак станет больше, а его энергетическая ценность составит 860 ккал.

Как заявили в руководстве сети фастфуда, таким образом ресторан намерен определить вкусы посетителей и решить, какие сэндвичи для них готовить.

Кроме того, по мнению аналитиков, сеть приобретет новых потребителей. Bloomberg отмечает, что исследование «Макдоналдс» за прошлый год показало, что только 20 % миллениалов - представителей поколения, родившихся после 1981 года, хоть раз в жизни пробовали классический биг-мак.

Стоит сказать, традиционный «Биг-мак» состоит из булочки, разрезанной на три части, двух котлет весом примерно 50 (±10) граммов каждая, одного маленького кусочка сыра, двух кусочков маринованного огурца, лука, салата и соуса. Это кушанье было придумано Джимом Деллигатти, одним из первых франчайзеров, управлявшим несколькими ресторанами в Питтсбурге, Пенсильвания.