«Моє сало нехай залишається культурним надбанням лише моєї родини», - мэр Николаева о купании на Крещение

Александр Сенкевич посчитал нецелесообразным купание в проруби на Крещение, о чем заблаговременно сообщил в соцсети Фейсбук

Об этом сообщает БлиNКом

После того, как мэр разместил свой пост о грядущем заполнении соцсетей фотографиями участников Крещенских купаний, в комментариях ему последовал вопрос, будет ли он сам нырять в прорубь? Ответ мэра был краток: «Моє сало нехай залишається культурним надбанням лише моєї родини»

Напомним, Владимир Чайка, в свою бытность мэром Николаева, никогда не отступал от традиций и был активным участником Крещенских купаний, а также охотно общался не только «на камеры», но и абсолютно со всеми горожанами, которые приходили на Нижний БАМ 19 января- кто окунуться, а кто просто посмотреть на смельчаков.

Об этом свидетельствуют фотоархивы, часть из которых публикуются ниже.