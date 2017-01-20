Верхний банер

«Моє сало нехай залишається культурним надбанням лише моєї родини», - мэр Николаева о купании на Крещение

20.01.17 09:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Александр Сенкевич посчитал нецелесообразным купание в проруби на Крещение, о чем заблаговременно сообщил в соцсети Фейсбук

Об этом сообщает БлиNКом

После того, как мэр разместил свой пост о грядущем заполнении соцсетей фотографиями участников Крещенских купаний, в комментариях ему последовал вопрос, будет ли он сам нырять в прорубь? Ответ мэра был краток: «Моє сало нехай залишається культурним надбанням лише моєї родини»

Чайка

Напомним, Владимир Чайка, в свою бытность мэром Николаева, никогда не отступал от традиций и был активным участником Крещенских купаний, а также охотно общался не только «на камеры», но и абсолютно со всеми горожанами, которые приходили на Нижний БАМ 19 января- кто окунуться, а кто просто посмотреть на смельчаков.

Об этом свидетельствуют фотоархивы, часть из которых публикуются ниже.

ЧайкаЧайкаЧайка

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 20.01.2017

Закругление верхнее-левое

13:17Археологи рассказали, зачем в Древнем Египте хоронили детей в горшках

12:51В Николаеве городскому лор-отделению приобрели современное оборудование

12:45Янукович пожаловался в суд на ГПУ

12:36Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду

12:00Сегодня родился итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар» Федерико Феллини

11:52Прокурор Николаевской области Дунас заработал в декабре 27 тысяч грн премии

11:44Третий энергоблок ЮУАЭС отключен от энергосети

11:33Roshen объявил об остановке фабрики в Липецке

11:21Вчера на Николаевщине совершено 3 ограбления и 53 кражи

11:12Сегодня несколько домов в Николаеве останутся без воды

11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

10:00Я родилась мужчиной, - Милена Артемова

09:48Инаугурация Дональда Трампа 20 января: CNN смоделировал сценарий убийства президента США

09:24Видео прогулки гигантского аллигатора стало причиной паломничества в заповедник во Флориде

09:12В Одесской и Николаевской областях установят блокпосты

09:00«Моє сало нехай залишається культурним надбанням лише моєї родини», - мэр Николаева о купании на Крещение

08:43Исполнительница "Ламбады" найдена мертвой в сгоревшем автомобиле

08:30В Одессе украинские военные корабли вмерзли в лед

08:27Будущих николаевских пенсионеров приглашают в школу

08:17Суд отклонил иск Юлии Тимошенко к премьер-министру Гройсману

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.01.17 13:331990

Сумчанка получила три года за сепаратизм

06.01.17 13:421930

Представлен первый ноутбук с тремя экранами

06.01.17 13:531980

Министры должны получать 100 тысяч гривен, - Геращенко

06.01.17 14:022010

В Беларуси убили настоятельницу православного монастыря родом из Украины

Самые читаемые

17.01.17 18:0015560

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2710890

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338040

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065450

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама