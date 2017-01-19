В Москве в реанимацию доставили звезду фильма "Марш Турецкого"

В Москве в одну из клиник доставлен 67-летний известный актер Борис Щербаков.

Об этом пишет "Лайф".

Актер был доставлен в клинику в тяжелом состоянии. После проведенного обследования у него диагностировано несколько серьезных заболеваний. Сейчас он находится в стационаре и ему назначен курс длительной терапии.

Сам Борис Щербаков подтвердил журналистам информацию о госпитализации. "У меня все хорошо, я в больнице. Меня скоро выпишут. Причин для беспокойства нет", — рассказал актер.

Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист России. Лауреат Государственной премии СССР. Известен по ролям в фильмах "Приказ номер один", "С любимыми не расставайтесь", "Кодекс чести", "Марш Турецкого". Всего он снимался более чем в двух сотнях фильмов и сериалов. Кроме того, Щербаков долгое время был ведущим Первого канала.