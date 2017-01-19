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Николаевская и Одесская области на неделю станут плацдармом для военных учений

19.01.17 17:25Сколько просмотров этой статьи18Сколько комментариев этой статьи0

В Одесской и Николаевской областях пройдут военные учения

В течение недели в Одесской и Николаевской областях пройдут учения по оценке боеготовности органов военного управления и воинских частей, в ходе которых на юге страны будут проходить колонны военной техники. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также в рамках мероприятий намечено развертывание блокпостов на дорогах. "В связи с этим просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий", - предупредили граждан в командовании ВМС ВСУ.

Также военное руководство призвало население областей, где пройдут учения, "не создавать подразделениям лишние трудности" в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие.

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Четверг, 19.01.2017

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