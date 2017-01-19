05.01.17 12:471780
Николаевцы готовы к крещенским купаниям
|19.01.17 12:16
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На Нижней Набережной собрались сотни горожан, которые примут участие в крещенских купаниях. Там же собралось большинство представителей местной власти.
По традиции, изначально в этот день представители духовенства проводят обряд по всем канонам, чтобы люди, изъявившие желание окунуться в прорубь, могли проникнуться словом Божьим.
Новинкой Крещения-2017 с подачи нынешней городской власти в Николаеве стало бесплатное угощение участников праздника горячим чаем, а также установка палаток для переодевания.
Также, согласно правилам безопасности, на месте проведения Крещенского обряда дежурят полиция и спасатели.