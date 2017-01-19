Николаевцы готовы к крещенским купаниям

На Нижней Набережной собрались сотни горожан, которые примут участие в крещенских купаниях. Там же собралось большинство представителей местной власти.

По традиции, изначально в этот день представители духовенства проводят обряд по всем канонам, чтобы люди, изъявившие желание окунуться в прорубь, могли проникнуться словом Божьим.

Новинкой Крещения-2017 с подачи нынешней городской власти в Николаеве стало бесплатное угощение участников праздника горячим чаем, а также установка палаток для переодевания.

Также, согласно правилам безопасности, на месте проведения Крещенского обряда дежурят полиция и спасатели.