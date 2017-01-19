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В Николаеве проходит очередное слушание по делу вице-губернатора Романчука

19.01.17 11:57Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 19 января, в Центральном районном суде проходит очередное судебное заседание по делу вице-губернатора Николая Романчука.

Об этом сообщает издание 0512.

Как известно, в начале июня 2016 года, вице-губернатора Николая Романчука задержали за вымогательство 100 тысяч долларов. Задержание и процедура обысков скандального чиновника вызвала огромный ажиотаж в Николаевской области. Правоохранители изъяли из дома Романчука сотни тысяч долларов, антиквариат и ценные реликвии, а кадры тайных туннелей под домом чиновника облетели все украинские СМИ.

Но на этом скандалы связанные с делом вице-губернатора не закончились. Так, Николая Романчук объяснил наличие в своем кабинете десятков тысяч долларов тем, что он является бомжом. Как стало известно, прокуратура отстранила бывшего зама губернатора от должности только в начале сентября, то есть спустя 3 месяца после задержания. Более того, экс-чиновнику уже после задержания были начислены "отпускные".

Отметим, что Николаю Романчуку грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемый экс-чиновник свою вину не признает.

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