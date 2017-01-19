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В николаевский «Центр защиты животных» прибыли международные специалисты

19.01.17 10:15Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

На днях представители международной зоозащитной организации «Four Paws» начали трёхдневное обучение сотрудников коммунального предприятия «Центр защиты животных».

Журналистов пригласили на отлов собак возле городского Бюро технической инвентаризации. Усыплённые специальным приспособлением животные были помещены в клетки, после чего их отвезли в Центр стерилизации. После стерилизации и вакцинации собаки пробудут в вольере 10 дней, а затем будут выпущены на место отлова.

Для «Four Paws» это уже второй визит в Николаев. Предыдущий состоялся ещё в 2013 году. По словам представителя «Четырёх лап», согласно визуальным наблюдениям, бродячих животных в Николаеве стало меньше, а в остальном оценок они не дают.

Как рассказал журналистам ловец КП «Центр защиты животных» Виктор Петровский, разница в работе КП и «Четырёх лап» не очень большая, однако заметная, так как у последней больше опыта и средств. Инициатива приглашения специалистов «Чётырёх лап» принадлежит директору Людмиле Ткач.

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Четверг, 19.01.2017

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