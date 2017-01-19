05.01.17 12:471780
Николаевских полицейских два дня тренировали коллеги из Канады и Румынии
|19.01.17 08:49
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Вчера в Николаеве завершился двухдневный тренинг для патрульных полицейских и представителей Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Улучшали умение правоохранителей коммуницировать с обществом их коллеги - специалисты по связям с общественностью из Канады и Румынии.
Опытные тренеры также особое внимание обратили на разделение сотрудничества между патрульными и полицейскимииз управления превентивной деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Николаева.