Николаевских полицейских два дня тренировали коллеги из Канады и Румынии

Вчера в Николаеве завершился двухдневный тренинг для патрульных полицейских и представителей Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Улучшали умение правоохранителей коммуницировать с обществом их коллеги - специалисты по связям с общественностью из Канады и Румынии.

Опытные тренеры также особое внимание обратили на разделение сотрудничества между патрульными и полицейскимииз управления превентивной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Николаева.