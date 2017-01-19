Наука подтвердила чудо крещенской воды

Каждый год 19 января люди выстраиваются в очереди возле храмов, чтобы набрать крещенской воды, а самые смелые спешат искупаться в проруби. Ведь издавна считается, что эта вода – целебная. В этом уверены и церковники, и простые люди. А с недавних пор и ученые!

Физики и химики в разных странах проводили опыты и выяснили: структура святой крещенской воды во много раз гармоничнее, чем в обычный день, а ее энергетика и полезные свойства просто уникальны.

Украинские опыты над добровольцами

В Институте физики НАН Украины уже больше десяти лет ведет свои исследования крещенской воды доктор физико-математических наук, профессор Михаил Курик. В лаборатории ученого – десятки бутылочек с водой, датированные концом декабря-января разных лет. Крещенская вода долгие годы остается прозрачной, без запаха и почти без осадка.

–Меня как ученого прежде всего заинтересовал сам факт – что с точки зрения физики представляет собой крещенская вода. Патриарх Филарет благословил наши исследования, специально выделил в помощь иеромонаха, аспиранта Духовной академии, и мы погрузились в работу, – рассказывает «БЛИКу» Михаил Васильевич.

Один из опытов проводился в течение пяти лет на нескольких добровольцах, с участием сотрудника Института экологии человека Виктора Жукова. Подопытные пили мелкими глотками 150 мл воды, а через 30 минут с помощью метода электропунктурной диагностики измеряли состояние их организма. Для эксперимента отбирали пробы воды из одного и того же церковного колодца. Одну пробу воды брали в декабре – начале января; другую – утром 19-го января.

–В опытах с водой, набранной из церковного колодца в конце декабря – начале января, не было обнаружено какого-либо влияния на организм испытуемого, – говорит Михаил Васильевич. – Величины электропроводности ничем не отличались до и после того, как испытуемый выпивал воду. А вот действие питьевой воды, набранной 19 января из того же церковного колодца, всегда давало о себе знать скачкообразным эффектом – резким повышением биоэнергетической активности у всех испытуемых. Мы пришли к выводу, что крещенская вода улучшает и выравнивает циркуляцию энергии, усиливает энергетику человека, что благотворно влияет на состояние здоровья человека, разблокирует «застрявшую» энергию.

Идеальные кристаллы

Что же происходит с водой на физическом уровне? Вы наверняка знаете, что замороженная вода имеет кристаллическую структуру. Так вот, ученые брали различную воду, замораживали ее и смотрели под микроскопом. Кристаллы водопроводной воды выглядели уродливыми монстрами, вода из обычной реки или озера – почти так же. Но кристаллы воды, над которой читали молитвы, и особенно крещенская святая вода – это идеальной формы симметричные кристаллы. И свою гармонию она передает людям, которые пьют ее или окунаются в крещенскую прорубь.

Кстати, знаменитый японский ученый Масару Эмото пришел к выводу, что любая вода «слышит», воспринимает и впитывает информацию: если ей играть музыку, говорить добрые слова, читать молитвы, то ее структура становится гармоничней и чище.

19 января даже из крана вода – целебная

Украинский ученый Михаил Курик также исследовал воду не только из церковных источников, но и из озер, обычную бутилированную, водопроводную.

–Все наши опыты показали, что любая вода, набранная утром 19 января, подвергается «крещенскому» феномену – то есть обладает повышенной энергетикой.

А специалисты лаборатории питьевого водоснабжения московского Института им. Сысина стали наблюдать за водой с 15 января. Набранную из-под крана воду отстаивали, а затем замеряли в ней количество ион-радикалов. В ходе исследования число ион-радикалов в воде поползло вверх с 17 января. Вместе с этим вода становилась мягче, рос ее водородный показатель, что делало жидкость менее кислотной. Пика активности вода достигла 18-го января, вечером. Из-за большого количества ион-радикалов электропроводность ее была действительно как у воды, насыщенной электронами. При этом водородный показатель воды перепрыгивал нейтральный на 1,5 пункта.

Также исследователи изучили степень структурированности крещенской воды. Они заморозили несколько образцов – из-под крана, из церковного источника, из реки. Так вот, даже вода из крана, которая обычно далека от идеала, в замороженном виде представляла собой под микроскопом гармоничное зрелище. Кривая электромагнитной активности воды начала снижаться уже утром 19 января и к 20 приняла свой обычный вид.

Воду «заряжает» космос

Чтобы понять, почему именно на Крещение вода становится биоактивной, ученый Михаил Курик решил пойти дальше. Он стал набирать пробы воды с 22 декабря – дня зимнего солнцестояния, чтобы точнее проследить, почему и как вода меняет свою структуру 18–19 января.

И пришел к выводу, что на свойства воды влияют энергетические поля Земли, Луны, Солнца, поля планет Солнечной системы, разные космические излучения.

–Все объясняется законами природы, – говорит Михаил Васильевич. – Ежегодно 19 января Земля вместе с Солнечной системой в Космосе проходит через лучи особого облучения, в результате чего все живое на Земле оживает, в том числе возрастает биоэнергетика всех вод Земли. Именно 18–19 января вода получает дополнительную энергетику за счет изменений гравитационного поля в галактическом пространстве. Зачем? Все просто! Ведь приближается весна, и всему живому нужна энергия, чтобы заново родиться.

А вот по результатам исследований российского ученого-физика Антона Бельского, в космосе перед 19 января целый ряд лет регистрировались интенсивные всплески потока нейтронов, превышающие фоновые уровни в 100-200 раз. Максимумы приходились и на 18-е, и на 17-е, но иногда точно на 19-е.

Энергетический канал структурирует воду

«Космической» теории происхождения крещенской воды придерживаются и астрологи.

–В этот день вода становится чистой, несет в себе заряд святости и омоложения. И это не просто так, – рассказывает Павел Михлин, кандидат технических наук, астролог.

Считается, что Солнце, Земля, центр галактики расположены так, что 18–19 января открывается линия связи между нашей планетой и центром галактики, все начинает взаимодействовать. Земля попадает под энергетический канал, который структурирует все, в частности и воду на Земле. К тому же, на Крещение обычно стоят морозы, а вода в замерзшем состоянии впитывает в себя и «консервирует» позитивную энергию во время богослужений и молитв. А во время освящения люди сами заряжают воду своей положительной энергией, ведь очень верят в то, что вода должна стать целебной, освященной.

Кстати

Многие спрашивают: мол, если человек на 70% состоит из воды, могут ли наши тела в крещенскую ночь очиститься от всего плохого и сразу же излечиться от всех болезней? Но нет, это невозможно, говорят церковники.

–Ведь ничего автоматического нет в религии. Человек состоит не только из воды и белка – тела, в нем есть и душа, – говорит игумен Евстратий. – А так просто душу не очистить. Можно хоть целыми днями лежать в святой воде, святым не станешь. Чтобы очистить душу, нужно праведно жить и молиться. А святая вода – лишь благословение на это.

Как применять святую воду

Часто мы сами не знаем как применять святую воду, хотя набираем ее в церкви буквально литрами. Но это делать необязательно. Об этих тонкостях и некоторых секретах «БЛИКу» рассказал игумен Евстратий, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Пьют святую воду во время болезни и каждый день натощак понемногу – 60–100 граммов.

Хранят ее в стеклянном сосуде возле икон, чтобы не попадал свет.

Усилить действие воды можно, прочитав над ней молитву, например – «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Святую воду нельзя использовать в бытовых целях – мыть посуду, делать чай, варить что-то и даже набирать из нее ванну. Ведь нельзя, чтобы она уходила в сток.

Необязательно брать освященную «храмовую» воду, можно принести для освящения и свою – хоть водопроводную.

Желательно для освящения брать чистую и качественную воду, ведь физическая грязь никуда не денется.

Освященную воду можно разбавлять обычной, такая вода приобретает качества святой. Не стоит приносить газированную, минеральную воду, лучше брать обычную.

Крещенской водой можно окроплять жилище.

Вода стояла три года

Обычно крещенскую воду хранят на протяжении года до следующего Крещения. Но мало кто знает, что такая вода может простоять и дольше – и три, и даже десять лет.

–У меня крещенская вода стояла три года – и не портилась, не цвела, – рассказывает отец Варсонофий, казначей Киево-Печерской лавры. – Я набрал ее в нашем святом источнике Антония. После того, как я ее пил – чувствовал целый день прилив сил и ощущал благословение. Знаю, что приезжали ученые и даже набирали воду для экспериментов из источника святого Антония. Ведь исследования показали, что оптическая плотность крещенской воды выше, чем воды из тех же источников в обычные дни. Более того, она близка к оптической плотности воды из реки Иордан.

А вот игумен Евстратий рассказал, что знает случай, когда крещенская вода стояла 10 лет и не портилась!