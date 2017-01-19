За месяц население Украины сократилось на 16 тысяч человек
|19.01.17 16:23
|48
|0
Численность украинцев продолжает уменьшаться: в ноябре население страны сократилось на 0,04%, или на 16,1 тысячи человек по сравнению с октябрем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в ноябре украинцев было 42 603,9 тыс. человек. Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Отметим, по данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
Как сообщалось ранее, население Украины в октябре 2016 года официально сократилось на 15 100 человек, до 42 млн 620 тыс. человек.
А за 9 месяцев 2016 года - с января по сентябрь - население Украины уменьшилось на 125,4 тысяч человек, до 42 млн 635,1 тыс. человек.