Николаевцы опять требуют вернуть городу детский сад на Промзоне

Жители Промзоны в очередной раз призвали городскую власть вернуть в собственность города имущественный комплекс неработающего детского сада №15 (ул. Космонавтов, 144), который был выставлен на продажу

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на представителей инициативной группы жителей района.

С целью решения существующей проблемы они неоднократно проводили акции протеста, а также собрали свыше 4 тысяч подписей за возвращение детского сада городу. Люди обеспокоены отсутствием мест в детских садах, ведь на весь густонаселённый микрорайон функционирует лишь один детский сад из четырех некогда существовавших.

В то же время отметим: вчера, на минувшей сессии горсовета, депутат Анатолий Дюмин, поднимая вопрос по детсаду №15, сказал, что в данном микрорайоне действует два детсада — №№17 и 66. Кроме того, депутат сообщил, что собственник хочет продать бывший детсад за 25 миллионов гривен.

По словам Дюмина, городская власть, которая задумала построить детский сад в Соляных за 80 млн грн, так или иначе обязана вернуться к судьбе детсада №15, и для начала предложил создать рабочую группу для изучения вопроса.

В отличие от суммы, которую озвучил Дюмин на сессии, журналисты Преступности нет добыли другую — по информации издания, нынешний собственник детского сада продает его за 34 миллиона 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам начальника городского управления образования Анны Деркач, собственник детсада на Промзоне просил за его возврат городу 11 миллионов. То есть, если взять последнюю цифру, за 3 года собственник,по сути, утроил цену объекта.

Добавим, в ноябре прошлого года мэр заявил: у города денег на строительство детских садов нет.