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На Кинбурнской косе могут запустить производство морепродуктов

19.01.17 14:02Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

На базе бывшего Ягорлыцким опытно-промышленного мидийно-устричного хозяйства, что работало на Кинбурнской косе в селе Покровка Очаковского района Николаевской области, предложили отработать пилотный проект по производству морепродуктов с привлечением к промышленному мидийному полю акватории Джарылгачского и Каркинитского заливов Черного моря в Скадовском районе Херсонской области.

Об этом пишет журнал The Ukrainian Farmer.

Благодаря современным технологиям возможно возрождение устричного хозяйства в части территориальных вод Национального природного парка «Белобережье Святослава», где средние глубины составляют 3-6 м.

Отмечается, что в случае реанимации производства марикультуры в Ягорлицком заливе возможно восстановление переработки продукции на консервном заводе в Очакове.

Здесь сохранены производственные помещения, хотя полностью уничтожено оборудование для мидий.

Отработанная в Ягорлыцком опытно-промышленном медийно-устричном хозяйстве модель выращивания мидий и устриц в дальнейшем будет тиражироваться в промышленное производство.

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