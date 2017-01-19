На Кинбурнской косе могут запустить производство морепродуктов

На базе бывшего Ягорлыцким опытно-промышленного мидийно-устричного хозяйства, что работало на Кинбурнской косе в селе Покровка Очаковского района Николаевской области, предложили отработать пилотный проект по производству морепродуктов с привлечением к промышленному мидийному полю акватории Джарылгачского и Каркинитского заливов Черного моря в Скадовском районе Херсонской области.

Об этом пишет журнал The Ukrainian Farmer.

Благодаря современным технологиям возможно возрождение устричного хозяйства в части территориальных вод Национального природного парка «Белобережье Святослава», где средние глубины составляют 3-6 м.

Отмечается, что в случае реанимации производства марикультуры в Ягорлицком заливе возможно восстановление переработки продукции на консервном заводе в Очакове.

Здесь сохранены производственные помещения, хотя полностью уничтожено оборудование для мидий.

Отработанная в Ягорлыцком опытно-промышленном медийно-устричном хозяйстве модель выращивания мидий и устриц в дальнейшем будет тиражироваться в промышленное производство.