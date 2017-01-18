Крещенское волшебство сохранит красоту и исполнит желания: готовимся к празднику

Ночь на Крещение Господне - одна из самых магических в году. Наши советы помогут вам быть здоровыми и счастливыми весь год

Главное, запомнить сон

Все знают о крещенских гаданиях. Но и обычные сны в ночь на Крещение – это «письма из будущего». Перед тем, как уснуть, нужно загадать вопрос о своей судьбе, который больше всего интересует. Незамужние девушки в старину клали под подушку гребень или бубнового короля и просили, чтобы приснился суженый. Вечер накануне провести как можно спокойней, лечь пораньше, а утром 19-го проснуться не по звонку будильника. В таком случае больше шансов увидеть пророческий сон и не забыть его тут же. Говорят, сон будет ярче и запомнится лучше, если на ночь съесть что-то соленое, но воды не пить. Рядом с постелью положите ручку и блокнот, и, проснувшись, сразу запишите сон или сразу расскажите кому-нибудь – так больше шансов запомнить.

Самое заветное

Считается, что ночь с 18-го на 19-е – идеальное время для загадывания самых сокровенных желаний. Считается, что небо в это время лучше всего слышит, чего просят люди, и просьбы исполняются. Только одно главное условие: загадывать желания нужно с чистой душой. И только добрые! Перед тем, как просить чего-либо для себя или своих близких, лучше сначала хотя бы мысленно попросить прощения у тех, кому причинил за год боль, кому пусть и нехотя – навредил. А также – поблагодарить Бога за все хорошее, что есть в жизни. И только после этого, с открытым сердцем, загадывать желания. Как? Да хоть просто выйдя на балкон и глядя на небо! Можно написать 12 записочек-желаний, положить под подушку. А проснувшись утром, вытащить три из них. Именно они точно сбудутся.

Крещенская вода: когда набирать

Взять воду можно в храме после службы, также для освящения можно принести свою воду, но помните, что это должна быть обычная чистая вода, а не минеральная и не газированная.

Если же вы решили просто набрать воды из-под крана, то сделать это нужно во временном промежутке с 00.10 до 01.30. в ночь с 18-го на 19-е января. Заготавливать воду можно и позже, но именно это время считается наилучшим.

Как хранить крещенскую воду

Хранить крещенскую воду нужно в темном прохладном и тихом месте в стеклянной посуде, накрытой салфеткой. При этом желательно ставить посуду поблизости с иконами и подальше от телевизора. Крещенская вода может храниться долгие годы, совсем не портясь.

Без морщин весь год

А вот совет дамам, которые хотят сохранить молодость надолго. Рано утром 19 декабря налить крещенскую воду в миску и посмотреть на свое отражение. Рассматривать себя надо очень внимательно, замечая морщинки и изъяны, после чего три раза омыть руками лицо. Оставшейся водой полейте цветы. Эффект увеличится, если вода будет из реки, куда женщина сама рано поутру сходит за ней. Но, если вы верите, что в Крещение вся вода обретает силу, может подойти и обычная вода, оставленная на ночь под небом. Говорят, после такой волшебной процедуры весь год ваше лицо будет свежим и привлекательным.