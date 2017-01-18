Дело очаковских убийц, пытавших до смерти местного жителя, передано в суд

На Николаевщине будут судить четырех извергов за похищение человека и нанесение ему не совместимых с жизнью телесных повреждений

Завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении четырех мужчин, которые похитили жителя Очакова и причинили ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области. Напомним, в октябре прошлого года в Очакове четверо мужчин по предварительному сговору похитили из дому местного жителя. Злоумышленники, применив силу, засунули мужчину в багажник автомобиля, на котором приехали, и повезли в дом, расположенный в Очаковском районе. Там преступники длительное время пытали похищенного, нанося ему тяжкие телесные повреждения.

Благодаря слаженным и скоординированным действиям работников прокуратуры и Очаковского отдела полиции через двое суток пострадавший был освобожден и доставлен в больницу в бессознательном состоянии с многочисленными травмами, а преступники задержаны. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось - от полученных травм он скончался.

В ходе следствия установлено, что мотивом такого жестокого преступления была месть за якобы оскорбление женщины.

С учетом собранных доказательств указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 146 и ч. 2 ст.121 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)

Обвинительный акт направлен в Очаковский городской районный суд. Убийцам грозит до 10 лет лишения свободы.