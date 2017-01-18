В Украине закроют ЗАГСы

Не исключено, что свои цены на регистрацию актов гражданского состояния будут устанавливать в каждом регионе

Сегодня, 18 января, Кабмин одобрил законопроект о децентрализации административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, который предусматривает передачу все без исключения функций ЗАГСов местным общинам и местным советам.

Передача функций ЗАГСов местным органам власти, на которой настаивает Кабинет Министров, принципиально ничего не изменит для украинцев, заключающих браки, меняющих фамилию или регистрирующих другие акты гражданского состояния.

После принятия соответствующего закона, необходимо будет изменить часть подзаконных актов, инструкций, положений, открыть соответствующие реестры местным органам власти, выделить персонал, провести его обучение.

Что касается вероятности изменения цен на услуги, предоставляемые ЗАГСами, - все будет зависеть от норм, прописанных в законопроекте. Не исключено, что местным органам власти предоставят право самостоятельно устанавливать цену подобных услуг.