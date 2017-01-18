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В Николаеве в двадцатый раз определят "Горожанина года" и "Человека года". Николаевцы, предлагайте кандидатуры!

18.01.17 19:41Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Общественный оргкомитет ежегодной общегородской программы «Горожанин года» рассматривает кандидатуры претендентов на присуждение звания «Горожанин года» и «Человек года» по итогам 2016 г.

Как и в прежние годы, определение лауреатов осуществляется путем мониторинга СМИ и двухэтапного экспертного опроса, с учетом мнения общественности и органов местного самоуправления.

В мэрии напомнили, согласно действующему Положению, звание «Горожанин года» присуждается николаевцам за общественно значимые профессиональные успехи в различных сферах деятельности.

В нынешнем году оргкомитет решил рассматривать кандидатуры в таких номинациях:

Наша надежда.

Средняя школа и техникумы.

Наука и высшая школа.

Культура.

Искусство.

Промышленность и транспорт.

Предпринимательство.

Физкультура и спорт.

Здравоохранение.

Средства массовой информации.

Благотворительность.

Человек года.

Кроме того, в этот юбилейный для программы год оргкомитет намерен отметить специальными призами людей, которые отличились масштабными проектами, направленными на развитие города и региона, а также своей любовью к родному городу и бескорыстным служением ему.

Уважаемые николаевцы!

Оргкомитету хотелось бы услышать и ваши предложения. Кто, по вашему мнению, достоин быть отмеченным в указанных номинациях? Просим обосновывать ваши предложения.

Ваши письма высылайте до 1 февраля в редакцию газеты «Вечерний Николаев» (54001, г. Николаев, ул. Адмиральская, 20 — с пометкой «Горожанин года») или на электронный адрес: man-year2016@ukr.net

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