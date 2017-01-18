В Николаеве в двадцатый раз определят "Горожанина года" и "Человека года". Николаевцы, предлагайте кандидатуры!
|18.01.17 19:41
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Общественный оргкомитет ежегодной общегородской программы «Горожанин года» рассматривает кандидатуры претендентов на присуждение звания «Горожанин года» и «Человек года» по итогам 2016 г.
Как и в прежние годы, определение лауреатов осуществляется путем мониторинга СМИ и двухэтапного экспертного опроса, с учетом мнения общественности и органов местного самоуправления.
В мэрии напомнили, согласно действующему Положению, звание «Горожанин года» присуждается николаевцам за общественно значимые профессиональные успехи в различных сферах деятельности.
В нынешнем году оргкомитет решил рассматривать кандидатуры в таких номинациях:
Наша надежда.
Средняя школа и техникумы.
Наука и высшая школа.
Культура.
Искусство.
Промышленность и транспорт.
Предпринимательство.
Физкультура и спорт.
Здравоохранение.
Средства массовой информации.
Благотворительность.
Человек года.
Кроме того, в этот юбилейный для программы год оргкомитет намерен отметить специальными призами людей, которые отличились масштабными проектами, направленными на развитие города и региона, а также своей любовью к родному городу и бескорыстным служением ему.
Уважаемые николаевцы!
Оргкомитету хотелось бы услышать и ваши предложения. Кто, по вашему мнению, достоин быть отмеченным в указанных номинациях? Просим обосновывать ваши предложения.
Ваши письма высылайте до 1 февраля в редакцию газеты «Вечерний Николаев» (54001, г. Николаев, ул. Адмиральская, 20 — с пометкой «Горожанин года») или на электронный адрес: man-year2016@ukr.net