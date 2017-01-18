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Николаевские спасатели провели рейд по заброшенным домам, где могут обитать бомжи

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
18.01.17 14:57Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

В спасателям присоединились и правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В осенне-зимний период, когда на улице снижаются температурные показатели, особого внимания требуют лица без определенного места жительства и лица, ведущие бродячий образ жизни, ведь существует риск обморожения.

Несмотря на широкую информационную кампанию по расположению и функционированию пунктов обогрева на территории Николаевской области, у этой категории населения достаточно мало источников для получения данной информации. Кроме того, чаще всего бомжи пережидают морозы в подвальных помещениях многоэтажек, колодцах теплотрасс и обогреваются, разводя костры, что увеличивает риск возникновения пожаров.

Именно поэтому, с целью проведения информационно-просветительской работы, спасатели Корабельного района Николаева вместе с представителями правоохранительных органов провели профилактический рейд - обследовали нежилые и заброшенные дома района. Сотрудники ГСЧС и полиции побывали в неэксплуатируемых зданиях, расположенных по ул. О. Ольжича, ул. Металлургов, ул. Г. Сагайдачного и по просп. Богоявленскому.

В рамках рейда сотрудники Службы спасения информировали бездомных о расположенных рядом стационарных пунктах обогрева, рассказали правила противопожарной безопасности и о последствиях обогрева «подручными средствами», вручили информационно-просветительские листовки с указанием экстренного номера Службы спасения «101».

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Среда, 18.01.2017

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