В Украине запускается новая услуга дистанционной поддержки семей с аутистами «Наша Дитина»

В январе 2017 года специализированный сад для детей с особенностями в развитии «Дитина з майбутнім» (Киев) запускает новую услугу – индивидуальную дистанционную программу развития «Наша Дитина» для деток, которые не посещают сад, проживающих как в Киеве, так и во всех регионах Украины.

Программа «Наша Дитина» - это, в первую очередь, уникальная возможность для семей с аутистами. Новая услуга позволит родителям не только получить качественные консультации специалистов заведения, имеющих 6-летний опыт ежедневной работы с детьми с синдромом аутизма, но и индивидуальный план действий на ближайшие 6 месяцев без смены места жительства и прочих неудобств бытового и другого характера.

Программа составляется на основе результатов тестирования уровня развития ребенка, которое проводится на территории сада педагогами. Программа разработана таким образом, что позволяет в краткие сроки понять возможности и потребности вашего ребенка и разработать индивидуальную программу, по которой в течение шести месяцев могут работать специалисты или родители с ребенком.

«Наша Дитина» содержит детальные инструкции для педагогов и родителей, дает возможность проходить максимально эффективную реабилитацию в режиме домашних занятий. Новая услуга будет очень удобной для тех родителей, которые хотят дать ребенку максимум, но в силу различных причин не могут ежедневно посещать специализированный детский сад на целый день, в частности «Дитина з майбутнім».

Наталья Минченко из Прилук, мама Данила, которому 4,5 годика, стала обладательницей первой индивидуальной программы «Наша Дитина». «Полугодовая программа занятий с ребенком стала для меня настоящей находкой! Она облегчит работу нашим местным специалистам, которые очень позитивно реагируют на подсказки из Киева, ведь они жаждут знаний, новых методов и подходов, – говорит Наталья. – Я также вынесла из рекомендаций программы много полезного для себя: как общаться и заниматься с ребенком более эффективно».

В рамках сада «Дитина з майбутнім» для каждого воспитанника разрабатывается индивидуальная программа развития, согласно которой идет индивидуальная и групповая работа с ребенком. Такой подход обеспечивает высокие показатели и эффективность развития ребенка. Сад гордится таким подходом в работе с детьми на протяжении шести лет. Теперь такая возможности доступна и для детей, которые в саде не обучаются.

-Очень часто к нам в сад обращаются родители из других регионов, не имеющие возможности у нас обучаться, так как только единицы готовы переезжать для обучения в саде. Поэтому с учетом развития информационных технологий мы пришли к внедрению нового сервиса для родителей «Наша Дитина», который предоставляет возможность не привязываться к Киеву и помогать специалистам и себе на месте в реабилитации и обучении ребенка, – комментирует новинку директор сада Наталья Стручек. – Мы уверены, что такой подход, наработанный ежедневной многолетней работой наших педагогов, откроет доступ к качественному образованию ребенка любой украинской семье, независимо от места ее проживания.

По истечении 6-месячной программы «Наша Дитина» семья имеет возможность приехать за новой программой на следующий 6-месячный период, обеспечивая таким образом качественное дистанционное сопровождение развития и обучения ребенка.​