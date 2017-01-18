Верхний банер

В Украине запускается новая услуга дистанционной поддержки семей с аутистами «Наша Дитина»

18.01.17 14:38Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

В январе 2017 года специализированный сад для детей с особенностями в развитии «Дитина з майбутнім» (Киев) запускает новую услугу – индивидуальную дистанционную программу развития «Наша Дитина» для деток, которые не посещают сад, проживающих как в Киеве, так и во всех регионах Украины.

Программа «Наша Дитина» - это, в первую очередь, уникальная возможность для семей с аутистами. Новая услуга позволит родителям не только получить качественные консультации специалистов заведения, имеющих 6-летний опыт ежедневной работы с детьми с синдромом аутизма, но и индивидуальный план действий на ближайшие 6 месяцев без смены места жительства и прочих неудобств бытового и другого характера.

Программа составляется на основе результатов тестирования уровня развития ребенка, которое проводится на территории сада педагогами. Программа разработана таким образом, что позволяет в краткие сроки понять возможности и потребности вашего ребенка и разработать индивидуальную программу, по которой в течение шести месяцев могут работать специалисты или родители с ребенком.

«Наша Дитина» содержит детальные инструкции для педагогов и родителей, дает возможность проходить максимально эффективную реабилитацию в режиме домашних занятий. Новая услуга будет очень удобной для тех родителей, которые хотят дать ребенку максимум, но в силу различных причин не могут ежедневно посещать специализированный детский сад на целый день, в частности «Дитина з майбутнім».

Наталья Минченко из Прилук, мама Данила, которому 4,5 годика, стала обладательницей первой индивидуальной программы «Наша Дитина». «Полугодовая программа занятий с ребенком стала для меня настоящей находкой! Она облегчит работу нашим местным специалистам, которые очень позитивно реагируют на подсказки из Киева, ведь они жаждут знаний, новых методов и подходов, – говорит Наталья. – Я также вынесла из рекомендаций программы много полезного для себя: как общаться и заниматься с ребенком более эффективно».

В рамках сада «Дитина з майбутнім» для каждого воспитанника разрабатывается индивидуальная программа развития, согласно которой идет индивидуальная и групповая работа с ребенком. Такой подход обеспечивает высокие показатели и эффективность развития ребенка. Сад гордится таким подходом в работе с детьми на протяжении шести лет. Теперь такая возможности доступна и для детей, которые в саде не обучаются.

-Очень часто к нам в сад обращаются родители из других регионов, не имеющие возможности у нас обучаться, так как только единицы готовы переезжать для обучения в саде. Поэтому с учетом развития информационных технологий мы пришли к внедрению нового сервиса для родителей «Наша Дитина», который предоставляет возможность не привязываться к Киеву и помогать специалистам и себе на месте в реабилитации и обучении ребенка, – комментирует новинку директор сада Наталья Стручек. – Мы уверены, что такой подход, наработанный ежедневной многолетней работой наших педагогов, откроет доступ к качественному образованию ребенка любой украинской семье, независимо от места ее проживания.

По истечении 6-месячной программы «Наша Дитина» семья имеет возможность приехать за новой программой на следующий 6-месячный период, обеспечивая таким образом качественное дистанционное сопровождение развития и обучения ребенка.​

Похожие новости

28.03.16 09:47Роберт Де Ниро отменил показ скандального фильма о связи вакцинации с аутизмом на фестивале «Трайбека»

13.09.14 09:09Николаев отмечает свое 225-летие!

05.09.14 15:1813 сентября в Николаеве на улице Советской будут работать «Кухня е-услуг», «Литературное кафе» и «Книжный магазинчик»

03.09.14 16:45День города – для горожан!

01.04.14 10:33Добкин обещает обеспечить вступление Украины в ТС ЕЭП в случае избрания президентом

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:57Николаевские спасатели провели рейд по заброшенным домам, где могут обитать бомжи

14:38В Украине запускается новая услуга дистанционной поддержки семей с аутистами «Наша Дитина»

14:26Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

14:00На Николаевщине сервисные центры МВД отныне работают без обеденного перерыва

13:41Лучшим студентам-атомщикам Николаевской области назначат стипендии

13:24В Украине бездомных будут регистрировать

13:05Опубликовано новое фото «живого» Элвиса Пресли

12:56У Швеції білборд починає «кашляти», коли повз проходить курець

12:41Наблюдательный совет Приватбанка возглавил банкир из Турции

12:20В 2017 году планируется реконструкция шахматной школы в Николаеве

12:00Появились фото вагонов-трансформеров нового поезда в Ивано-Франковск

11:50В Одесской области могут умереть более сотни новорожденных (ВИДЕО)

11:31Виктор Цыганков признан лучшим молодым футболистом Украины 2016 года

11:19Алексея Савченко засыпали предложениями стать отцом

11:03Сегодня в нескольких районах Николаева отключат воду

10:57Николаевский военкомат зовет горожан на контрактную службу в армии

10:37Сегодня в Николаеве ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с

10:22Вернуть Донбасс можно после сдачи Крыма, - Савченко

10:15Сегодня родилась певица с корнями древнего грузинского рода - Тамара Гвердцители

10:12Кабмин сегодня рассмотрит бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.01.17 15:002380

Сегодня мир отмечает День Ньютона

04.01.17 15:222210

На картине Леонардо да Винчи обнаружили пришельца (ВИДЕО)

04.01.17 15:452300

В Николаеве объявили конкурс проектов и мероприятий

04.01.17 16:102080

Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году

Самые читаемые

05.01.17 14:0058780

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0011530

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711240

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710190

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама