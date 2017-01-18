Николаевцы могут записаться к специалистам центра занятости не выходя из дома

Посещать центры занятости, чтобы записаться на прием к специалистам теперь необязательно — с 13 января 2017 заработал новый современный сервис для лиц, ищущих работу и безработных — «Электронная очередь».

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Директор Николаевского областного центра занятости.

«С помощью Интернета можно самостоятельно записаться на индивидуальный прием к специалисту любого центра занятости с целью получения консультаций. Цените свое время — пользуйтесь новыми опциями, созданными именно для Вас!», — пишет он.