Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

По сегодняшний день Мария Кончаловская находится в коматозном состоянии, однако лечащие врачи девочки, ее родители Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, а также все их друзья и поклонники верят, что в скором времени она откроет глаза и выйдет из продолжительной комы

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Маша попала в кому в 2013 году после серьезной аварии, в которую попала вместе с отцом во Франции. Врачи вынуждены были поместить 14-летнюю девочку в состояние искусственной комы, чтобы спасти ей жизнь после серьезной черепно-мозговой травмы, полученной из-за нарушения правил безопасности – в момент ДТП Маша была не пристегнута ремнем безопасности.

В состоянии поверхностной комы Мария находится уже четвертый год, однако ее родители не теряют надежду на выздоровление дочери, тем более, что медики отмечают положительную динамику.

Ранее в СМИ просочилась информация, что все органы младшей дочери Андрея Кончаловского нормально функционируют. Кроме того, девочка уже начала самостоятельно дышать - доктора отключили ее от аппарата искусственного дыхания, но из комы она пока не вышла. Тем не менее, врачи говорят, что Маша ежедневно восстанавливается на 0,01%.

Кроме того, ранее медики прогнозировали, что Кончаловская очнется уже в ноябре, а когда этого не произошло, намекнули, что приятный сюрприз ждет ее родителей к Новому году. Чуда пока так и не случилось, но девочка уже начала реагировать на физические условия: температуру, тембр голоса и прочее, а значит, есть шанс, что со временем она придет в себя, тем более что родителей Маши доктора сразу после трагического ДТП предупредили, что процесс ее выздоровления будет очень долгим.

Все новости о положительных сдвигах в лечении Марии ее родители предпочитают не комментировать. Они даже не сообщают общественности, где именно проходит восстановление их дочь - по слухам Кончаловскую почти два года назад перевезли в заграничный дом ее семьи в Италии. Тем не менее, ранее в одном из интервью мать девочки Юлия Высоцкая призналась, что в состоянии Маши наблюдаются положительные улучшения, а вся семья настроена оптимистически и не теряет надежды на ее полное выздоровление.

На вопрос журналиста в сознании ли Мария, телеведущая отметила, что не может дать однозначного ответа, как не могут дать его и медики.

«Ни один врач на него не ответит. Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое», - разоткровенничалась в одном из интервью Юлия – «Все идет…медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа – и Маши, и наша… Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть. Никуда и никогда нельзя транслировать уныние! Все в радиусе пяти километров от Машиной комнаты должно быть наполнено энергией созидания».

Согласилась Высоцкая ответить и на вопрос о том, чувствует ли ее супруг Андрей Кончаловский вину за случившуюся с их дочерью трагедию. Однако и тут она не смогла дать однозначного ответа. «Я не имею права отвечать за мужа, судить о его чувстве вины», - заявила телеведущая – «Думаю, я с ним гораздо откровеннее, чем он со мной. Он закрытый человек, даже от самого себя».

При этом Юлия призналась, что справиться с чувствами ее мужу помогает работа, а она сама его ни в чем не винит.

«Он уникальный человек. Не думаю, что его мудрость приобретенная. Он даже не мудрый человек, а именно что мудрая душа», - описала своего супруга Высоцкая – «Я его хорошо слышу и понимаю. Он на меня сильно влияет. Будь рядом другой мужчина, возможно, я бы вела себя иначе. Здесь же нет места бессмысленным упрекам и поиску чувства вины».

Телеведущая также отметила, что после семейной трагедии пересмотрела свои взгляды на жизнь. Юлия призналась, что сожалеет о том, что прежде была активным пользователем соцсетей и сейчас не только не выставляет свою жизнь напоказ, но и предостерегает знакомых от повторения ее «ошибки».

«Тема семьи закрыта навсегда – независимо от света в конце тоннеля, про который я все равно знаю, что он есть. Я даже сказала своим друзьям: «Не надо вести «Инстаграм». Не надо рассказывать, как тебе хорошо. Если это маркетинг – то и действуй с точки зрения маркетинга», - сообщила журналистам Высокая и констатировала – «Я пропустила момент, когда надо было перестать отдавать радость. Лучше было оставить ее себе. Я потеряла грань, где свои, а где нет. Всеобщая доступность… В медийном пространстве ее надо фильтровать. Но для этого надо быть очень опытным человеком. Мой опыт дался мне серьезной ценой».