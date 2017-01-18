04.01.17 15:002380
Курс валют на 18 января: гривна укрепилась
|18.01.17 08:00
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НБУ укрепил курс гривны до 27,63 гривен за доллар.
Нацбанк Украины на 18 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,63 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2762,9792 гривны за 100 долларов (-9,1749);
2951,9670 гривны за 100 евро (+15,1469);
4,6514 гривны за 10 рублей (+0,0007).
В свою очередь торги на межбанковском валютном рынке 17 января закрылись долларом по 27,58-27,65 грн.
Таким образом, курс покупки вырос на 8 коп., а продажи – на 5 коп.
Курс покупки евровалюты вырос на 32 коп., а продажи – на 29 коп., до 29,48-29,56 грн.
Курс покупки и продажи российского рубля незначительно вырос и составляет 0,465-0,467 грн.