Верхний банер

Курс валют на 18 января: гривна укрепилась

18.01.17 08:00Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

НБУ укрепил курс гривны до 27,63 гривен за доллар.

Нацбанк Украины на 18 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,63 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2762,9792 гривны за 100 долларов (-9,1749);

2951,9670 гривны за 100 евро (+15,1469);

4,6514 гривны за 10 рублей (+0,0007).

В свою очередь торги на межбанковском валютном рынке 17 января закрылись долларом по 27,58-27,65 грн.

Таким образом, курс покупки вырос на 8 коп., а продажи – на 5 коп.

Курс покупки евровалюты вырос на 32 коп., а продажи – на 29 коп., до 29,48-29,56 грн.

Курс покупки и продажи российского рубля незначительно вырос и составляет 0,465-0,467 грн.

Похожие новости

12.01.17 10:1212 января - Анисьин день: обычаи, приметы, именины

07.01.17 09:00Нацбанк снизил официальный курс гривни до 27 за доллар

19.08.15 11:45НБУ опустил официальный курс гривни до 22,09 грн/доллар

29.04.15 17:38Доллар на межбанке упал ниже отметки 21 грн

26.02.15 12:17Наличный доллар подешевел на 1,59 грн

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:57Николаевские спасатели провели рейд по заброшенным домам, где могут обитать бомжи

14:38В Украине запускается новая услуга дистанционной поддержки семей с аутистами «Наша Дитина»

14:26Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

14:00На Николаевщине сервисные центры МВД отныне работают без обеденного перерыва

13:41Лучшим студентам-атомщикам Николаевской области назначат стипендии

13:24В Украине бездомных будут регистрировать

13:05Опубликовано новое фото «живого» Элвиса Пресли

12:56У Швеції білборд починає «кашляти», коли повз проходить курець

12:41Наблюдательный совет Приватбанка возглавил банкир из Турции

12:20В 2017 году планируется реконструкция шахматной школы в Николаеве

12:00Появились фото вагонов-трансформеров нового поезда в Ивано-Франковск

11:50В Одесской области могут умереть более сотни новорожденных (ВИДЕО)

11:31Виктор Цыганков признан лучшим молодым футболистом Украины 2016 года

11:19Алексея Савченко засыпали предложениями стать отцом

11:03Сегодня в нескольких районах Николаева отключат воду

10:57Николаевский военкомат зовет горожан на контрактную службу в армии

10:37Сегодня в Николаеве ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с

10:22Вернуть Донбасс можно после сдачи Крыма, - Савченко

10:15Сегодня родилась певица с корнями древнего грузинского рода - Тамара Гвердцители

10:12Кабмин сегодня рассмотрит бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.01.17 15:002380

Сегодня мир отмечает День Ньютона

04.01.17 15:222210

На картине Леонардо да Винчи обнаружили пришельца (ВИДЕО)

04.01.17 15:452300

В Николаеве объявили конкурс проектов и мероприятий

04.01.17 16:102080

Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году

Самые читаемые

05.01.17 14:0058780

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0011530

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711240

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710190

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама