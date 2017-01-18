Курс валют на 18 января: гривна укрепилась

НБУ укрепил курс гривны до 27,63 гривен за доллар.

Нацбанк Украины на 18 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,63 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2762,9792 гривны за 100 долларов (-9,1749);

2951,9670 гривны за 100 евро (+15,1469);

4,6514 гривны за 10 рублей (+0,0007).

В свою очередь торги на межбанковском валютном рынке 17 января закрылись долларом по 27,58-27,65 грн.

Таким образом, курс покупки вырос на 8 коп., а продажи – на 5 коп.

Курс покупки евровалюты вырос на 32 коп., а продажи – на 29 коп., до 29,48-29,56 грн.

Курс покупки и продажи российского рубля незначительно вырос и составляет 0,465-0,467 грн.