Депутатом вместо вице-мэра Омельчука стала сотрудница «Гуртожитка»

Новым депутатом городского совета стала сотрудник ЖЭКа «Гуртожиток» Татьяна Кучеревская.

Во вторник, 17 января, на очередной 14 сессии Николаевского городского совета выступила глава городской избирательной комиссии Дарья Овчинникова, которая зачитала решение о том, что на место досрочно сложившего депутатские полномочия Александра Омельчука в депутатских корпус от фракции «Оппозиционный блок» входит Татьяна Кучеревская.

Татьяне Кучеревской 46 лет, она занимает в ЖЭКе «Гуртожиток» должность начальника отдела по жилью, приватизации и решению спорных вопросов коммунального предприятия.

Кучеревская баллотировалась по округу №28, находящегося в границах улиц Николаевской, Театральной, Олега Кошевого и проспекта Мира.

Новый депутат получила мандат и заняла свое место в сессионном зале.