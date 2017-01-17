Верхний банер

Депутатская комиссия Николаевского горсовета вновь возьмется за «Мафию»

17.01.17 17:00Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Во время пленарного заседания 14 сессии городского совета мэр Александр Сенкевич поставил на голосование вопрос о продлении работы временной депутатской комиссии, которая занималась проверкой законности реконструкции здания по проспекту Центральному, 75-а, которая ведется в исторической части Николаева.

Основная задача временной комиссии — изучить вопрос строительства ресторана «Мафия», соблюдение условий договора строительства на земельном участке.

Напомним, что по поручению городского головы была создана временная комиссия, которая должна проверить законность реконструкции здания по проспекту Центральному, главой который был назначен депутат от «БПП» Евгений Рымарь.

Председатель комиссии отметил, что отчитаться на данном пленарном заседании он не может: «Из-за бюрократической процедуры, так как некоторые чиновники долго дают ответы на запросы членов комиссии, мы не можем отчитаться о результатах проведенной работы. Также хочу напомнить, что застройщик не пустил депутатов на территорию стройки, и мы не можем объективно оценить сложившуюся ситуацию», — отметил Рымарь.

Александр Сенкевич предложил заслушать отчет на следующей сессии, которая запланирована на 16 февраля.

Также по решению депутатов, был изменен состав комиссии, в частности, вместо депутата от фракции «Наш край» Сергея Мотуза, в состав комиссии вошел его коллега по партии Владислав Ентин.

Похожие новости

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

16.01.17 19:20На Николаевщине пьяный экс-милиционер цеплялся к прохожим и устроил стрельбу

16.01.17 18:40«Если не махаю, это не значит, что я ничего не делаю», - директор «Зори» о прогулах на сессиях горсовета

16.01.17 18:20В Николаеве полиция ищет грузовик, который врезался в "Тойоту"

14.01.17 15:55Николаевцам покажут, как голосуют на сессиях депутаты

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 17.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:13В Украине родился первый ребенок от трех родителей

20:47В Одессе под старой штукатуркой нашли уникальную фреску

20:21В Украине появится День добровольца

20:08Оперативная информация за сутки

19:53Депутатом вместо вице-мэра Омельчука стала сотрудница «Гуртожитка»

19:44Суд в Старобельске оставил Ефремова под стражей до 17 марта

19:36Львовский водитель насмерть сбил велосипедиста и увез его тело с места ДТП

19:2742-летняя певица Натали готовится стать мамой в третий раз‍

19:09У Миколаєві урочисто відкрили Чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат

18:52Путин назвал русских проституток лучшими в мире

18:37Рабочая группа проверит, насколько обоснованы новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории

18:27Главная военная прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

18:26Увеличение минимальной зарплаты не повлияет на выплату субсидий — Гройсман

18:17На Николаевщине и ещё в 10 областях зафиксирована вспышка АЧС

18:00Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

17:50Во рту американца взорвалась электронная сигарета. Мужчина лишился 7 зубов

17:45Где искупаться на Крещение?

17:40Швейцария выделит на помощь Украине $100 млн

17:30Опубликованы фото, как менялись размеры домов четы Клинтон

17:20Под Москвой в элитном поселке продают роскошный дом за 4,8 млрд рублей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.01.17 08:021960

Сегодня по Украине пронесется штормовой ветер

04.01.17 08:192120

"Майн кампф" Гитлера бьет хиты книжных продаж в Германии

04.01.17 08:402050

Сетевые аферисты облапошили жителей Николаевской области на 60 тысяч гривен

04.01.17 09:132100

В Британии выдвинули новую версию гибели "Титаника"

Самые читаемые

05.01.17 14:0058670

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3711140

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710040

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337680

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама