Депутатская комиссия Николаевского горсовета вновь возьмется за «Мафию»

Во время пленарного заседания 14 сессии городского совета мэр Александр Сенкевич поставил на голосование вопрос о продлении работы временной депутатской комиссии, которая занималась проверкой законности реконструкции здания по проспекту Центральному, 75-а, которая ведется в исторической части Николаева.

Основная задача временной комиссии — изучить вопрос строительства ресторана «Мафия», соблюдение условий договора строительства на земельном участке.

Напомним, что по поручению городского головы была создана временная комиссия, которая должна проверить законность реконструкции здания по проспекту Центральному, главой который был назначен депутат от «БПП» Евгений Рымарь.

Председатель комиссии отметил, что отчитаться на данном пленарном заседании он не может: «Из-за бюрократической процедуры, так как некоторые чиновники долго дают ответы на запросы членов комиссии, мы не можем отчитаться о результатах проведенной работы. Также хочу напомнить, что застройщик не пустил депутатов на территорию стройки, и мы не можем объективно оценить сложившуюся ситуацию», — отметил Рымарь.

Александр Сенкевич предложил заслушать отчет на следующей сессии, которая запланирована на 16 февраля.

Также по решению депутатов, был изменен состав комиссии, в частности, вместо депутата от фракции «Наш край» Сергея Мотуза, в состав комиссии вошел его коллега по партии Владислав Ентин.