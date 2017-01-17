В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

В Николаевской области, в ПГТ Березанка, был задержан гражданин Азербайджана, который попытался дать взятку прокурору в сумме 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Во вторник, 17 января, в помещении Березанского отдела Николаевской местной прокуратуры № 1 следователями прокуратуры области совместно с работниками Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины задокументирован факт дачи гражданином Азербайджанской Республики сотруднику прокуратуры неправомерной выгоды в размере 5000 гривен.

Указанные средства предлагались за то, чтобы прокуратура в дальнейшем не обжаловала будущее судебное решение по факту использования заведомо поддельного документа, а именно: использование поддельного удостоверения на право временного проживания (ч.4 ст.358 УК Украины).