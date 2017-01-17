В Николаеве болгары отметили новый год «Сурва»

Праздник болгарской Сурва - это неофициальный, но самый любимый праздник всех болгар.

В этот день болгары празднуют старый Новый год, поют колядки, дети с веточками-сурвачками ходят колядуют, бьют этими веточками, желают здоровья, удачи, денег и счастья. По народным традициям, чем богаче уставлен стол, тем плодороднее будет год. Вот почему стол должен ломится от еды. В середину стола ставят обрядовые караваи, украшенные изображениями виноградных лоз и ульев, нивы и сада. В каравай обязательно кладут монету. Особое место занимает баница (слоеный пирог) с запеченными внутри кизиловыми веточками, каждая из которых символизирует дом и домашнюю живность, здоровье и успех в учебе.

Уже четвертый год подряд болгарский культурно просветительский центр «Търновка» проводит в микрорайоне Терновка театрализованное представление празднования Старого Нового года «Сурва» в болгарских традициях.

Этот год не стал исключением, 14 января 2017 года в Терновском доме культуры состоялось празднование, на которое с подарками пришли: помощник народного депутата Украины Жолобецкого А.А. Лазаренко Т.И., заместитель главы администрации Центрального района Николаевского городского совета Власенко В.И., депутат Николаевского областного совета Иванова Н.В., депутат Николаевского городского совета Ласурия С.А., начальник управления культуры национальностей и религии Николаевской облгосадминистрации Димитров М.Ф., председатель совета национальных меньшинств Николаевской области Каймаразова Л.М. и представители других меньшинств Николаева.

По болгарским традициям всех гостей встречали с сурвачками, пожеланиями, хлебом с солью, а также каждый гость снимал с рождественского дерева записку, в которой читал, что его ждет в Новом году.

На празднике показали болгарские обряды, песни, танцы. Также провели мастер-класс приготовления национального блюда «Баница» и изготовления сурвачок.

Праздник завершился массовым национальным танцем «Хоро», в котором приняли участие все присутствующие на празднике.