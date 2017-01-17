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Николаевский морпорт получил более 100 миллионов на дноуглубление

17.01.17 16:30Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Николаевскому морскому порту на 2017 год выделено 132,5 млн грн на дноуглубление всех причалов порта. Это даст возможность заходить в порт крупнотоннажным судам.

Одной из главных задач, требующей безотлагательного решения в Николаевском морпорту, являются работы по дноуглублению акватории и причалов. Впервые за последние 5 лет на 2017 год выделено 132,5 млн грн на эти цели. Также уже проведены подготовительные работы и объявлен тендер через систему государственных закупок Prozorro, — рассказала пресс-секретарь Николаевского морпорта Неля Куц.

В морпорту будет проведено эксплуатационное дноуглубление границ всех причалов к паспортной отметке 10,7 м и акватории порта до 11,2 м. Общие объемы дноуглубления составляют около 500 тысяч кубометров. Это даст возможность заходить в порт крупнотоннажным судам.

Последний раз подобные работы в Николаевском порту проводились более 5 лет назад. Уже проведены все подготовительные работы, оформлены соответствующие документы. Филиал «Дельта-лоцман» провела промерочные работы и сделала все расчеты для определения объемов общего дноуглубления.

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