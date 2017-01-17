На Миколаївщині буде створено реабілітаційний Центр для воїнів АТО

Про це голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявив під час зустрічі з військовослужбовцями 79-ї окремої аеромобільної бригади.

За ініціативою Президента України на Миколаївщині буде створено реабілітаційний Центр для воїнів, які повернулися з АТО, — сказав очільник області. – Це обов’язок держави піклуватися про своїх воїнів, які ціною власного життя захистили і продовжують захищати зараз мир і спокій, — підкреслив він.

Ідея створення Центру виникла під час проведення в Миколаєві змагань серед інвалідів АТО «Ігри патріотів».

Планується, що в реабілітаційному центрі з воїнами АТО будуть працювати лікарі, психологи, спортсмени-паралімпійці та тренери. В центрі буде спортзал з сучасним обладнанням, яке дозволить розробляти кінцівки, а також кімнати відпочинку та релаксації.

Підримка воїнів АТО – це комплексна робота нашої команди, — наголосив Олексій Савченко.

Зустріч з військовослужбовцями 79-ї окремої аеромобільної бригади відбулася з нагоди відкриття відремонтованої їдальні на території частини. Ініціативу Олексія Савченка про допомогу бригаді підтримав президент агрохолдингу Agrofusion Сергій Сипко. Роботи з ремонту були виконані вчасно та якісно. Більш того, агрохолдинг взяв шефство на 79-кою: Тепер десантники в надійних господарських руках, — сказав Олексій Савченко і висловив подяку Сергію Сипко за його небайдужість до проблем частини та їх ефективне вирішення.