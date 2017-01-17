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Презентовано п’ятирічну ІТ-Стратегію Укрпошти

17.01.17 10:41Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

У рамках програми модернізації Укрпошти, презентовано 5-річну Стратегію розвитку інформаційних технологій підприємства на 2017-2020 рр.

Мета Стратегії - забезпечити Укрпошту сучасним рівнем розвитку ІТ-систем, що дозволить надавати сучасний рівень сервісів клієнтам компанії та значно підвищити використання всіх видів її ресурсів.

Потреба у розробці ІТ-Стратегії зумовлена нагальною потребою оновлення всіх ІТ-систем та процесів на держпідприємстві.

«Останні 10 років в Укрпошті інформаційні технології практично не розвивалися. Застарілі ІТ-системи  одна з причин втрати позицій Укрпошти на ринку поштово-логістичних послуг. Тому ефективний розвиток Укрпошти в значній мірі залежить саме від темпів розбудови ІТ-системи», - розповів заступник генерального директора Укрпошти з інформаційних технологій Сергій Галаган.

5-річна ІТ-Стратегія, що була розроблена оновленою командою фахівців з інформаційних технологій Укрпошти, передбачає впровадження нових технологічних, прикладних, інфраструктурних систем, інформаційної безпеки та централізації ІТ.

В цілому, в рамках Стратегії розвитку інформаційних технологій Укрпошти заплановано реалізувати протягом 2017-2020 рр. понад 100 проектів.

Для реалізації цієї Стратегії, наразі в Укрпошті відбувається посилення та оновлення команди ІТ-фахівців.

Довідково про стан ІТ-інфраструктури Укрпошти:

З 11 667 відділень Укрпошти автоматизовано лише 2415. Водночас, із тих комп’ютерів, що використовуються, дві третини (14641 із 23 114) потребують заміни. Зокрема, 1359 комп'ютерів мають вік від 16-25 років, решта - вік від 11-15 років.

Через використання автономних не централізованих баз даних не можливо отримувати інформацію оперативно та підвищуються операційні витрати компанії.

З огляду на вік обладнання, лише 60 із 856 серверів зараз відповідають мінімальним потребам компанії. Решта серверів (796 одиниць) не витримують вимог часу, водночас на їх утримання припадає чверть усього споживання електроенергії Укрпоштою, яка використовується для їх охолодження та обслуговування.

За інформацією Міністерства інфраструктури України

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