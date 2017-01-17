Минималка в 3 200: работодателей пугают непомерными штрафами

Повышение минимальной зарплаты с 1 января до 3 200 гривен вынудило многих работодателей искать варианты, как обойти эту норму. Дело в том, что с ростом минзарплаты выросли и отчисления, которые должен делать работодатель. Для многих из них это оказалось непосильной ношей. Как бизнес постарается обойти повышение и какая ответственность за это грозит, разбиралась "Страна".

Частный бизнес с зарплатами в конверте

Именно эта сфера была основной цель правительственной задумки по повышению минимальной зарплаты. Дело в том, что на многих частных предприятиях работает схема, при которой официально работник получает только минимальную (или около того) зарплату, а остальное он получает "черным налом" в конверте.

После повышения минималки, по идее, частный бизнес будет вынужден повысить всем зарплату до 3200. Соответственно, вырастут налоговые отчисления, уменьшится число людей, претендующих на субсидии. И это все вместе, как полагают в Кабмине, частично перекроет расходы бюджета на повышение минзарплаты.

В теории именно так это и должно выглядеть. Но на практике, как полагают эксперты, будет иначе.

"К сожалению, большая часть малого и среднего бизнеса не сможет себе позволить такого роста расходов, поэтому они прибегнут к различным методам оптимизации", - считает вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Павел Погиба.

Рассмотрим несколько примеров.

Сотрудник получал 1600 гривен "белой" зарплаты и 5 тысяч "черной". После повышения минзарплаты общая сумма выплаты может остаться такой же (6600 грн), но "белыми" он получит 2500, а в конверте будет выдано 4100. И это самый идеальный вариант. Он будет применяться в тех сферах, где конкуренция за рабочую силу велика и работодатели заинтересованы в удержании своих работников.

Но могут быть случаи и похуже. Так, ряд опрошенных предпринимателей, сказали "Стране", что сократят "конвертную" часть на суму увеличения налогов и сборов с возросшей легальной зарплаты. В приведенном выше примере, это около 800 гривен. То есть, в конверте работник получит уже не 4100, а 3300 (4100 минус 800). То есть общая сумма на руки уменьшится с 6600 до 5800 гривен.

Другие возможные варианты, к которым могут прибегнуть предприниматели для оптимизации - сокращение штата, фиктивное увольнение (то есть человек остается работать, но получает всю зарплату в конверте) и все тот же перевод на полставки.

"Из всей этой ситуации есть выход один - сокращение штата или перевод сотрудников на гражданско-правовые сделки, не требующие отчислений. Во многих случаях ситуация может закончиться фиктивным увольнением и выплатой всей зарплаты в конверте. Что еще сильнее ударит по налоговым отчислениям", - считает Павел Погиба.

Если с сокращением штата все понятно, то переход сотрудников на гражданско-правовые сделки требует дополнительного пояснения. Работник может зарегистрироваться как частное лицо-предприниматель. Но с принятием изменений к Налоговому кодексу и эта категория предпринимателей столкнулась с увеличением фискального давления. С 1 января 2017 года ФЛП (по-украински ФОП) придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли - все те же 704 гривны в месяц. Из-за этого нововведения уже тысячи лиц, зарегистрированных как ФЛП, были вынуждены срочно ликвидировать свои маленькие бизнесы, чтобы не платить налоги из воздуха.

Что касается перевода на неполный рабочий день, то по прогнозам экспертов, частный бизнес широко будет использовать этот способ, несмотря а предостережение Гройсмана.

"Кого-то под угрозой увольнения вынудят написать заявление о переходе на полставки, кто-то, выбирая между сокращением или работой на полставки, выберет последнее. Либо часть сотрудников уволят, а оставшихся за более высокую официальную зарплату заставят работать больше. Но не будет такого, что бизнес просто так начнет платить в 2 раза больше налогов в стране с неработающей экономикой", - говорит в комментарии "Стране" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"При всем уважению к Гройсману, соглашаться ли на переход на неполную ставку или неполный рабочий день, это решают стороны, а не премьер-министр страны. Никто не вправе решать за человека, согласен он или нет вместо увольнения переходить на полставки. Если будет выбор - уволить половину сотрудников или всех перевести на полставки, я уверен, все выберут последний вариант. Особенно это актуально для компаний, которые частично выплачивают зарплаты в конверте", - считает адвокат Юрий Иващенко.

Работодателей пугают штрафами

Важный момент: с повышением минзарплат вступили в силу и новые наказания для работодателей за выплату зарплат в конверте.

Прежде всего, Министерство финансов получило свободный доступ ко всем государственным реестрам - к Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Госреестру регистрации имущественных прав и их ограничений, Госреестру имущественных прав на недвижимость, Госреестру актов гражданского состояния, к информации о застрахованных лицах, которая есть у Фонда общеобязательного государственного социального страхования, и другим реестрам. Это значит, что у Минфина появились полномочия проверить, как живет тот или иной гражданин Украины, каким недвижимым или движимым имуществом обладает, какие налоги платит. Проще говоря, соответствует ли его образ жизни - его доходам.

На законодательном уровне был расширен перечень оснований для проверки по соблюдению норм трудового законодательства. Теперь применить штрафные санкции к работодателям, смогут инспекции по труду, фискальная служба (в части уплаты налогов), а также органы местного самоуправления.

За невыполнение трудового законодательства работодателю грозит административная и уголовная ответственность.

Например, 320 000 грн штрафа полагается за недопуск государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты в конверте).

Штрафом в 96 000 грн будет наказан работодатель за каждого работника, который работает без оформления трудового договора (контракта) или работает полный рабочий день, хотя оформлен на неполное рабочее время (то есть человек официально должен работать 4 часа, но в реальности работает 8 часов).

Аналогичный штраф в 96 000 грн предусмотрен за выплату заработной платы в "конверте".

Штраф в 32 000 грн предусматривается при несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда (например, если не оплачена работа в ночное время, в выходной или праздничный день).

Впрочем, как говорит "Стране" бывший зам министра юстиции, адвокат Юрий Иващенко, нарушение трудового законодательства еще требуется доказать.

Например, о выплате зарплат в конверте должны быть свидетельства работников, или же инспекция должна поймать работодателя "за руку".

"Чтобы доказать этот факт, должно быть заявление кого-то из обиженных работников, что они получали зарплату в конвертах. Но на самом деле никто не заинтересован - ни люди, ни работодатели - жаловаться на зарплату в конверте. Эта норма была и ранее, другое дело, что сейчас ею начнут активно пользоваться. Но и как во многих других случаях, прогнозирую, что проверки будут избирательны. Это будет в режиме подстав, против "нужных" предприятий, против выбранных работодателей", - считает Иващенко.

"Давайте представим, что зашла проверка на предприятие, сидят люди, которые не оформлены там официально. Они могут сказать, что зашли к друзьям или просто проходили мимо, но не работают там, и доказать это все очень тяжело. Это расчет на взятки. Потому что дешевле будет заплатить проверяющим, чем платить официальные штрафы либо доказывать, что у тебя все законно. Отчасти это все профанация и коррупционные мотивы", - добавляет Александр Охрименко.