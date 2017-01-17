Спасатели призывают николаевцев быть осторожными во время празднования Крещения

19 января в Украине отмечается Крещение Господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла. Считается, что в ночь с 18 на 19 число вода приобретает целебные свойства. Чтобы почувствовать чудодейственную силу, люди ее не только пьют, но и купаются в ледяных водоемах. И, согласно народным поверьям, такое купание обеспечивает силу и здоровье на весь следующий год.

Однако, несмотря на то, что в тех же библейских и народных преданиях говорят, что в этот день беды не случится, спасатели предостерегают и подчеркивают, что не следует забывать о правилах безопасного поведения.

Чтобы избежать трагических последствий после погружения в ледяную воду, сотрудники Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области призывают:

-Не проводить купание в не обустроенных для этого местах

-Не погружаться надолго в холодную воду, если нет опыта, и помнить, что пребывание в ледяной воде для не закаленных людей может привести к общему переохлаждению организма и ухудшение самочувствия

-Не рекомендуется погружаться людям, у которых есть противопоказания, в частности - при воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной, мочеполовой системы, органов зрения, органов дыхания и др.

-Не заходите в воду в нетрезвом состоянии

-Не оставляйте детей без присмотра взрослых

-К воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

В период празднования Крещения спасатели Николаевщины будут дежурить в местах массового пребывания людей, будут выставлены посты, оборудованные всем необходимым для оказания помощи гражданам.

Уважаемые николаевцы! Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, не пренебрегайте правилами безопасности во время празднования Крещения, а также общими правилами поведения на воде в зимний период. Цените свое здоровье и жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по телефону «101»!