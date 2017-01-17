Верхний банер

В 2017 году за средства областного бюджета пополнят библиотеки и отремонтируют спортивные объекты Николаевщины

17.01.17 10:03Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В 2017 году в перечень объектов и учреждений культуры, которые будут финансироваться за счет средств бюджета развития областного бюджета Николаевской области вошли Николаевская областная универсальная научная библиотека им. А. Гмырева (капитальный ремонт помещений, в том числе изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы), Областной дворец культуры (капитальный ремонт здания, в том числе изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы), кроме этого, в 2017 году планируется пополнить библиотечные фонды областных библиотек на 1 млн грн. и приобрести звуковую аппаратуры для Николаевской областной филармонии на такую же сумму.

Среди спортивных объектов в 2017 году за счет средств бюджета развития областного бюджета Николаевской будут финансироваться Николаевская областная коммунальная комплексная детско-юношеская спортивная школа (капитальный ремонт - утепление наружных стен здания, что позволит сэкономить бюджетные средства на отоплении), Николаевская областная детско-юношеская спортивная школа «Областной шахматно-шашечный клуб» им. Н. В. Шелеста (капитальный ремонт помещений - выполнение работ по ремонту кровли здания, ремонта помещений и террасы, что будет способствовать сохранению фонда здания заведения, а также улучшит условия физического воспитания, проведения соревнований и чемпионатов), Николаевская областная школа высшего спортивного мастерства (капитальный ремонт - ремонт крыши, замена деревянных окон на стеклопакеты из ПВХ-профиля и дверей на новые из ПВХ-профиля и металла, утепление стен, ремонт бассейна, канализации и туалета в сауне, ремонт админздания, гаражей и котельной, что обеспечит улучшение условий и энергосбережения помещений, а также обеспечит соблюдение санитарных норм).

Похожие новости

13.01.17 08:31Бюджет Николаевщины-2017: сколько и на что получат учебные заведения

30.09.15 11:39«Каникулы в Bookландии»

26.11.12 16:35Мэры хотят привлекать средства. Внебюджетные

17.01.11 12:48Под надзором прокуратуры – законность расходования бюджетных средств

21.02.10 19:40Библиотеки Николаевщины получили книги, основанные на архивных материалах СБУ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 17.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:40В мкр. Терновка отметили болгарский новый год «Сурва»

15:30Мэра Днепропетровска повесили на столбе (ФОТО)

15:20Николаевская область вошла в пятерку областей, которые активно убирают мусор

15:10Человек на 97% состоит из звездного вещества, – учены

15:00Александр Лукашенко назвал Viber продуктом белорусских разработчиков

14:50В России священник лишился должности, не сдав деньги на юбилей митрополита

14:44Гройсман назвал дураками тех, кто связывает падение гривны и повышение минималки

14:39В Николаеве пожар в многоэтажке

14:37На Миколаївщині буде створено реабілітаційний Центр для воїнів АТО

14:14Порт Южный, Южную и Юго-Западную ж/д переименуют

14:06Верховная Рада ввела электронные билеты в городском транспорте

13:59Николаевские оперативники задержали серийного грабителя

13:44На Николаевщине к юбилею села презентовали исторический фотоальбом

13:30Эксперты назвали идеальное биологическое оружие

13:16Завтра глава Николаевского облсовета устроит личный прием

13:00Григорий Лепс готовит уроженца Запорожья к участию в Евровидении 2017 от России

12:43На Николаевщине после драки умер мужчина

12:28В Николаеве пройдет шествие в память о погибших под Крутами

12:12Минималка в 3 200: работодателей пугают непомерными штрафами

11:49«Николаевские викинги» набирают команду. Приглашаются крепкие духом и телом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.01.17 15:361950

Декоммунизация: на Николаевщине в 2016-м переименовали 1528 топонимов и снесли 71 «ленина»

03.01.17 16:152040

Николаевский таксист избил пассажира, который отказался оплатить проезд

03.01.17 16:342300

В Украине наладят производство винтовки M-16

03.01.17 17:132160

Аферисты в Интернете собирают деньги от имени детей погибшей Глинки‍

Самые читаемые

05.01.17 14:0058560

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3711080

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279950

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337610

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама