В 2017 году за средства областного бюджета пополнят библиотеки и отремонтируют спортивные объекты Николаевщины

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В 2017 году в перечень объектов и учреждений культуры, которые будут финансироваться за счет средств бюджета развития областного бюджета Николаевской области вошли Николаевская областная универсальная научная библиотека им. А. Гмырева (капитальный ремонт помещений, в том числе изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы), Областной дворец культуры (капитальный ремонт здания, в том числе изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы), кроме этого, в 2017 году планируется пополнить библиотечные фонды областных библиотек на 1 млн грн. и приобрести звуковую аппаратуры для Николаевской областной филармонии на такую же сумму.

Среди спортивных объектов в 2017 году за счет средств бюджета развития областного бюджета Николаевской будут финансироваться Николаевская областная коммунальная комплексная детско-юношеская спортивная школа (капитальный ремонт - утепление наружных стен здания, что позволит сэкономить бюджетные средства на отоплении), Николаевская областная детско-юношеская спортивная школа «Областной шахматно-шашечный клуб» им. Н. В. Шелеста (капитальный ремонт помещений - выполнение работ по ремонту кровли здания, ремонта помещений и террасы, что будет способствовать сохранению фонда здания заведения, а также улучшит условия физического воспитания, проведения соревнований и чемпионатов), Николаевская областная школа высшего спортивного мастерства (капитальный ремонт - ремонт крыши, замена деревянных окон на стеклопакеты из ПВХ-профиля и дверей на новые из ПВХ-профиля и металла, утепление стен, ремонт бассейна, канализации и туалета в сауне, ремонт админздания, гаражей и котельной, что обеспечит улучшение условий и энергосбережения помещений, а также обеспечит соблюдение санитарных норм).