Увидят ли украинцы новую минимальную зарплату

Во-первых, она будет не 3200 гривен, а 2500 на руки. Во-вторых, в бюджетных организациях и в частном бизнес денег не прибавилось, а потому уже сейчас руководители строят планы по сокращению персонала, либо переводу его на неполную ставку

До повышения с каждой минзарплаты приходилось отдавать 41,5% налогов: 22% в Пенсионный фонд (Единый социальный взнос), 18% - налог на доход физических лиц и 1,5% - военный сбор. По состоянию на декабрь 2016 года минзарплата составляла 1600 гривен, а налоговая нагрузка - 664 гривны.

По новым нормам, с 1 января, с 3200 грн минзарплаты необходимо уплатить 22% единого социального взноса. Это 704 гривны. Минимальная общая налоговая нагрузка на одного работника с трудовой книжкой составит 1184 грн/месяц.

И пока чиновники всех мастей усиленно пиарили цифру 3200 грн в месяц, вице-премьер Павел Розенко признал, что на руки украинцы будут получать существенно меньше. По его словам, после вычета всех налогов и сборов, реально чистыми на руки украинцы будут получать немногим более 2,5 тыс. грн. То есть, 3200 - это сумма "грязными". Из которой перед выплатой на руки высчитывается НДФЛ и военный сбор (вместе около 20%), пишет "Страна".

Но еще больше заплатит работодатель в виде начислений на фонд заработной платы в виде ЕСВ (22%). Естественно, все это заставляет его задуматься как минимизировать риски.

Все типичные случаи можно разбить на три вида - ситуация в частном бизнесе с легальными зарплатами, ситуация в частном бизнесе с нелегальными зарплатами (в конвертах), ситуация в бюджетной сфере. Начнем с последней, потому что там проблем больше всего. Именно здесь больше всего людей, который получали зарплату ниже нового минимального порога.