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Николаевский нотариус своими злоупотреблениями нанес ущерб в 24 млн гривен

17.01.17 09:17Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

На Николаевщине из-за злоупотреблений нотариуса юридическим лицам нанесен существенный вред на сумму более 24 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области

Прокуратура вынесла подозрение нотариусу в злоупотреблении полномочиями при осуществлении профессиональной деятельности.

Установлено, что подозреваемый с целью получения выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своими полномочиями нотариуса и использовав недостоверные документы, грубо нарушил требования Законов Украины «О нотариате» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», а именно заверил договор купли-продажи недвижимого имущества в г. Николаеве, провел регистрационные действия по переходу права собственности на него в Государственном реестре имущественных прав, чем нанес владельцу имущества материальный ущерб на сумму более 24 млн. грн., что является тяжким последствием.

С учетом собранных в уголовном производстве доказательств нотариусу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в соответствии с Уголовным процессуального кодекса Украины.

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