Верхний банер

Пьяный николаевец, кативший мопед, не будет платить штраф

16.01.17 21:00Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Патрульные составили протокол на мужчину за управление в состоянии опьянения, но не явились на заседание и не доказали это.

В Николаеве суд оправдал мужчину, на которого составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные на заседание так и не появились, сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Согласно протоколу, местный житель Сергей Петраш управлял мопедом Honda в состоянии алкогольного опьянения. На судебном заседании мужчина категорически отрицал свою вину, отметив, что он действительно был пьян, однако мопедом не управлял, а только катил его по тротуару. По его словам, это могут подтвердить свидетели, кроме этого, событие фиксировалось на нательную камеру инспектора патрульной полиции.

В то же время патрульная, которая составляла административные материалы, была извещена надлежащим образом о времени и месте заседания, но в суд не явилась, видеозапись с нательной камеры также не предоставили. Поэтому подтвердить или опровергнуть слова Сергея Петраша о том, что он не управлял транспортным средством, было невозможно.

Учитывая это, заседание было отложено, инспектора патрульной полиции известили о необходимости явиться в следующее судебное заседание, в том числе и через средства массовой информации. Однако полицейская вновь не пришла, как и не были предоставлены записи с нательной камеры.

С учетом этого и ввиду того, что факт управления мопедом в нетрезвом состоянии не нашел своего подтверждения в прилагаемых к протоколу материалах, суд постановил: производство по делу о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст.130 КУоАП закрыть из-за отсутствия состава правонарушения.

Похожие новости

09.01.17 15:48Пьяный николаевец разбил автомобиль, вылетев с трассы в сугроб

29.09.13 13:56Одесскую мэрию оштрафовали за исковерканную песню Queen

08.06.12 11:06Следующее заседание по делу А.Поповой назначено на 8 июня

14.11.11 13:17Налоговая объединила четыре дела Тимошенко в одно

05.04.11 10:18Суд отказал "Нибулону" в отмене решения комиссии Минэкономики по распределению квот на экспорт зерна

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 16.01.2017

Закругление верхнее-левое

23:11Новые подомовые тарифы - уже реальность

21:42Назван самый депрессивный день года

21:17Ночью в большинстве областей Украины, в том числе и на Николаевщине, ожидается сильный туман

21:00Пьяный николаевец, кативший мопед, не будет платить штраф

20:50В Уфе грабителя цветочного магазина нашли по лепесткам роз

20:40На старинном полотне ученые обнаружили масонские символы

20:30Правительство Киргизии начало публикацию имен жертв авиакатастрофы

20:20В Москве грабитель украл из квартиры 100 тысяч рублей, оставив хозяйке букет цветов

20:10Вместо двух спецавто мэр Николаева купил для инвалидов обычный автобус

20:00Мать-одиночка из США построила дом с помощью YouTube уроков

19:50Минфин согласовал передачу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города

19:40В Украине запретили показ сериала, в котором снялась Ольга Фреймут

19:20На Николаевщине пьяный экс-милиционер цеплялся к прохожим и устроил стрельбу

19:10Байден заявил, что Минск – это единственный путь для Украины быть единой

18:50В Одессе осквернили стену памяти Кузьмы Скрябина

18:40«Если не махаю, это не значит, что я ничего не делаю», - директор «Зори» о прогулах на сессиях горсовета

18:30В чемпионате города Николаева по футзалу голы забивали и на Старый Новый год

18:20В Николаеве полиция ищет грузовик, который врезался в "Тойоту"

17:35Заявление фракции политической партии «Наш край» в Николаевском городском совете

17:33В Николаеве произошло тройное ДТП

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.01.17 07:302160

В Матвеевском лесу проведут флеш-моб в защиту зеленых насаждений

03.01.17 08:001890

К Рождеству в Украину придут морозы

03.01.17 08:402140

В Одессе появилась новая набережная

03.01.17 08:431870

Владельцы устаревших телефонов останутся без WhatsApp

Самые читаемые

05.01.17 14:0058440

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3711010

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279840

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337450

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама