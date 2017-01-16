Пьяный николаевец, кативший мопед, не будет платить штраф

Патрульные составили протокол на мужчину за управление в состоянии опьянения, но не явились на заседание и не доказали это.

В Николаеве суд оправдал мужчину, на которого составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные на заседание так и не появились, сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Согласно протоколу, местный житель Сергей Петраш управлял мопедом Honda в состоянии алкогольного опьянения. На судебном заседании мужчина категорически отрицал свою вину, отметив, что он действительно был пьян, однако мопедом не управлял, а только катил его по тротуару. По его словам, это могут подтвердить свидетели, кроме этого, событие фиксировалось на нательную камеру инспектора патрульной полиции.

В то же время патрульная, которая составляла административные материалы, была извещена надлежащим образом о времени и месте заседания, но в суд не явилась, видеозапись с нательной камеры также не предоставили. Поэтому подтвердить или опровергнуть слова Сергея Петраша о том, что он не управлял транспортным средством, было невозможно.

Учитывая это, заседание было отложено, инспектора патрульной полиции известили о необходимости явиться в следующее судебное заседание, в том числе и через средства массовой информации. Однако полицейская вновь не пришла, как и не были предоставлены записи с нательной камеры.

С учетом этого и ввиду того, что факт управления мопедом в нетрезвом состоянии не нашел своего подтверждения в прилагаемых к протоколу материалах, суд постановил: производство по делу о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст.130 КУоАП закрыть из-за отсутствия состава правонарушения.