На Николаевщине пьяный экс-милиционер цеплялся к прохожим и устроил стрельбу

В Новоодесском районе Николаевщины 55-летний пьяный экс-милиционер в свой день рождения стал цепляться к прохожим и стрелять из пистолета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 16:30 1 января. Полицию вызвал сам экс-милицонер - «употребляя нецензурные выражения, он требовал, чтобы к его домовладению немедленно прибыла следственно-оперативная группа». Через несколько минут поступил звонок от граждан, которые просили защиты от нападок указанного экс-милиционера. По словам людей, злоумышленник вел себя агрессивно, ругался, бил прохожих и стрелял из пистолета.

«Как выяснилось, мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. А когда правоохранители пытались приблизиться к нему, чтобы поговорить, злоумышленник, используя ненормативную лексику, начал доставать пистолет. Не предоставив возможности нарушителю применить оружие, полицейские, используя приемы рукопашного боя, обезоружили его и доставили в отделение полиции», - отмечено в сообщении. По показаниям свидетелей и потерпевших, экс-милиционер отмечал свой день рождения, вышел на улицу и начал безосновательно цепляться к прохожим и соседям, пытаясь их бить, при этом он нецензурно выражался, угрожал пистолетом и стрелял в воздух.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и части 1 статьи 345 УК Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Мужчине объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает интернет-издание "Преступности.НЕТ" . Пистолет, который правонарушитель пытался применить к полицейским, направили на экспертизу.