Минфин согласовал передачу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города

Министерство финансов рассмотрело предложение Николаевской областной государственной администрации по согласованию возможности приема-передачи целостного имущественного комплекса теплоснабжения ОКП «Николаевоблэнерго» из общей собственности сел, поселков, городов области в коммунальную собственность территориальной громады г. Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Условием передачи является предоставление Николаевским городским советом гарантии, которой он обязуется в течение срока действия двух соглашений о займе «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» между Украиной и Международным банком реконструкции и развития осуществлять все необходимые меры и предусматривать в бюджете города средства, достаточные для уплаты всех платежей по обслуживанию субкредита. Все соответствующие договоры после предоставления указанной гарантии необходимо будет перезаключить.

Напомним, 7 декабря 2016 г. на внеочередной сессии Николаевского облсовета депутаты проголосовали за передачу «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность общины города Николаева.