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«Если не махаю, это не значит, что я ничего не делаю», - директор «Зори» о прогулах на сессиях горсовета

16.01.17 18:40Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект», депутат от фракции «БПП» Константин Картошкин не посещает сессии Николаевского городского совета, потому что его контрактом определен приоритет руководить заводом, а не заниматься общественной нагрузкой.

  • Свою работу фракция выполняет. Когда нужно было голосовать бюджет (2016 года – прим. ред.) в условиях жёсткого отсутствия голосов, я ломал все свои графики. Сейчас для меня на первом месте предприятие, это 12 тысяч человек. Это тоже каким-то образом сказывается на жителях города Николаева, согласитесь. У нас же местные депутаты, это общественная деятельность. И для того, чтобы кормить свою семью, люди еще где-то должны работать. Я же не предприниматель, я наемный менеджер. Поэтому мои приоритеты определены моим контрактом. Я стараюсь балансировать.

Несмотря на свои частые прогулы, депутат уверен, что не наносит вред общему делу. Тем более, что его отсутствие напрямую связано с командировками.

  • Как правило, в 80% случаев я был в командировке. Работа у меня, я все-таки отвечаю за 12 тысяч человек, и я обязан это делать… Я стараюсь выполнять свою работу максимально там, где я могу. В данном случае вред не нанесен. Ущерба какого-то непоправимого тоже нет. Когда идут принципиальные голосования, то я стараюсь быть. Сессия же проводится не из-за одного депутата.

Картошкин отмечает, что он стал народным избранником и получил мандат доверия не по своей воле, а значит не ему решать, слаживать ли с себя полномочия из-за невозможности полноценно исполнять депутатские обязанности.

  • Если у фракции будет вопрос по поводу того, что я каким-то образом их подвожу, мы, наверное, обсудим это на фракции… Второй момент, когда предлагался вариант идти в городской совет, наверное, планировалось, что будет полезно использовать опыт руководства предприятия. Пока до этого не дошел ход, зачем же тогда обрезать возможности сейчас… Если говорить о нужности всего этого мне, как физическому лицу, то для меня это дополнительная нагрузка. Но поскольку я ее на себя не брал, то я и снимать не могу.

При этом своей работой, как депутата, директор «Зори» доволен, хоть и не «выходит и махает», как остальные коллеги.

  • Есть избиратель, есть участки. Я взял себе избирательный участок, который остался без депутата, хотя там не выбирался. Я стараюсь на нем свою работу выполнять. Это можно сравнить с работой других депутатов. То, что я не выхожу и не махаю, это не значит, что я ничего не делаю. Ну, наверное, так?

А там, где Картошкин не успевает самостоятельно, все «дыры закрывают» его помощники.

  • У нас разные графики работы. Я честно ходил (на комиссии – прим.ред.), когда мой график совпадал с их графиком. Работа выполняется. Слава Богу, есть институт помощников, поэтому там, где я не могу физически присутствовать, они закрывают эту проблему. Я этим пользуюсь.

Что касается своей работы в Постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей, то директор завода свое отсутствие связывает с изменением графика ее заседаний. Раньше, он приходил на комиссию по понедельникам, но теперь стало неудобно, когда день работы перенесли на среду.

  • Так, что мне встать и орать, почему вы под меня не подстраиваетесь? Наверное, это не корректно.

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