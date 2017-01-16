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Украинцев ждет очередной скачок цен на продукты

16.01.17 14:10Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Украинцев ждет очередной скачок цен на продукты. Поставщики торговых сетей предупреждают – уже в ближайшее время возрастет стоимость молочки, фруктов и некоторых круп. Менее доступным станет и мясо.

Куриное филе в магазинах подорожало почти до 100 гривен за килограмм. На базарах примерно такая же.

Покупателей почти нет. Новые ценники людей шокировали. Продавцы говорят – снизить стоимость не могут – ведь подорожали корма. Выращивать птицу теперь дорого. Чего стоит только держать ее в тепле с нынешними тарифами на газ.

В ближайшие месяцы мясо не будет дорожать, утверждают в Ассоциации фермеров. Но цены продержатся более или менее стабильными только до конца весны.

"Поднятие будет незначительное летом, а с осени будет гарантировано подорожание этой продукции. Мясная группа – говядина, свинина – до 25% подорожает", – сказал Иван Томич, глава Ассоциации фермеров Украины.

А все потому, что фермеры и крестьяне массово вырезают скот. Из-за сокращения поголовья дорожает и молочка, передает ТК "Украина".

"Цены на молочную продукцию в январе-феврале будут расти в пределах 5-7% – не больше. И с февраля по май будут оставаться на этих же параметрах", – добавил Томич.

Цены же на овощи сейчас относительно низкие. Это – результат хорошего урожая.

"Некоторое подорожание будет под весну в результате того, что часть сгниет, особенно в домашних условиях, где хранят в подвалах. Весной подорожание может составлять гривну-полторы на килограмме", – считает Иван Томич.

Сразу на 40% с начала года повысили акцизы на табачные изделия. Это означает, что каждая пачка сигарет подорожает где-то на пять гривен.

Вырос в цене и алкоголь. Пиво в среднем на 80 копеек. На 5-10 гривен больше будет стоить бутылка вина. Стоимость водки изменится только с 1 марта. Производители добавили в цене около пяти гривен.

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