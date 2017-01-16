Заказчик и генподрядчик строительства на Николаевщине оштрафованы на 354,1 тысячи грн

Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области проведена внеплановая проверка строительства водопровода в с. Терноватое Николаевского р-на.

Во время проверки, проведенной согласно постановлению следователя ГУ Нацполиции в Николаевской области в рамках уголовного производства, установлено, что заказчиком строительства, Управлением капитального строительства Николаевской областной государственной администрации, не обеспечено ведение технического и авторского надзора на объекте, отсутствует исполнительная документация.

Также выявлены значительные недостатки в выполнении строительных работ генподрядчиком ООО «ТЕХМЕТАЛСЕРВИС».

На основании выявленных нарушений градостроительного законодательства заказчик строительства, должностное лицо организации-заказчика и генподрядчик оштрафованы на общую сумму 354,1 тыс. грн, проинформировали в ГАСК Украины.