В Украине подорожают морепродукты и рыба

В связи с повышением курса доллара и евро импортные морепродукты и рыба подорожают примерно на 4%. Контракты по новым ценам торговые сети заключат уже в январе. Об этом сообщает ГолосUA.

По словам директора Украинской ассоциации торговых сетей Алексея Дорошенко, большая часть рыбы и морепродуктов в украинских магазинах - импортные, поскольку собственной рыбы у нас в стране практически нет - сезон вылова закончился.

"Мы рыбу сейчас рыбу в основном импортируем. Импорт, разумеется, более дорогой, чем украинская продукция. Поэтому импортная рыба будет дорожать в том числе и из-за того, что растет курс доллара и евро", - сказал Дорошенко.

Он добавил, что в январе перезаключаются контракты на поставку рыбы в Украину, и торговые сети вынуждены будут платить по текущему курсу.

"Цена на рыбу повысится ровно на столько, насколько подорожал курс доллара. Подорожал он на 4%, вот на 4% подорожает и вся рыба и морепродукты", - сказал эксперт.

Напомним, что на валютном рынке ждут доллар по 30 гривен. Этот уровень американская валюта может достигнуть уже в понедельник из-за праздников в США. Спасательная кампания, которую в конце недели Нацбанк устроил для гривны на межбанке, не помогла удержать курс доллара.