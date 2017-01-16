Рабочая неделя в Украине начнется со слякоти, - прогноз погоды

В понедельник, 16 января, на большей территории Украины синоптики прогнозируют умеренно влажную и холодную погоду. Только в восточных, Запорожской областях и в Крыму будет относительно тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики обещают в восточных, Запорожской областях и в Крыму мокрый снег, местами с дождем.

В отельных районах будет гололед, налипание мокрого снега. Температура в течение суток от –3° до +2°.

На остальной территории существенных осадков не предвидится. Температура ночью -4-9°, в западных областях -8-13° мороза, днем -1-6° ; в Карпатах ночью -11-16°, днем -4-9° .

В Николаеве переменная облачность, температура воздуха днем в пределах 1-3 градусов мороза.

На дорогах местами гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Во вторник, 17 января, в Крыму и на юге Одесской области пройдет мокрый снег и дождь, местами - гололед. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных областях 9-14º мороза, днем 2-7° мороза; в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла.