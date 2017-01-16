Николаевский «Центр защиты животных» больше не будет заниматься стерилизацией животных

Городское коммунальное предприятие «Центр защиты животных» передало функции по стерилизации бездомных животных частным клиникам. Сегодня на предприятии также нет транспорта для отлова бездомных животных.

Об этом, представляя общественности свой годовой отчет, заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он отметил, что передача стерилизации на аутсорсинг позволило сэкономить бюджетные средства.

-Мы сейчас реформировали предприятие. С приходом нового руководителя обнаружилось, что у нас даже нет транспорта для отлова собак. Он весь находится не в рабочем состоянии. Руководитель занялся сейчас обновлением автопарка. На сегодняшний день, мы отдали на аутсорсинг стерилизацию животных. Это стало дешевле для бюджета, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр также не считает, что проблема популяции бездомных животных ощущается в Николаеве острее, чем в других городах.

-Николаев в этом смысле не самый худший. В других города, как вы видите, существует такая же проблема. В некоторых городах перед «Евро-2012» просто уничтожили многих животных. Просто убили. На сегодняшний день в этих городах возобновляется количество бездомных животных. Нам нужно говорить о том, что кроме содержания, стерилизации, в некоторых случаях усыпления, нам необходимо заниматься учетом, - сказал Александр Сенкевич.

По словам Александра Сенкевича, «Центр защиты животных» начал работать с грантовым проектом для расширения возможностей предприятия.

-Мы начали работу с грантовым проектом, чтобы увеличить возможности нашего питомника за счет внебюджетных средств. И делать это, как делают это в европейских странах, - добавил Александр Сенкевич.