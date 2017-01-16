Верхний банер

Николаевский «Центр защиты животных» больше не будет заниматься стерилизацией животных

16.01.17 09:06Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Городское коммунальное предприятие «Центр защиты животных» передало функции по стерилизации бездомных животных частным клиникам. Сегодня на предприятии также нет транспорта для отлова бездомных животных.

Об этом, представляя общественности свой годовой отчет, заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он отметил, что передача стерилизации на аутсорсинг позволило сэкономить бюджетные средства.

-Мы сейчас реформировали предприятие. С приходом нового руководителя обнаружилось, что у нас даже нет транспорта для отлова собак. Он весь находится не в рабочем состоянии. Руководитель занялся сейчас обновлением автопарка. На сегодняшний день, мы отдали на аутсорсинг стерилизацию животных. Это стало дешевле для бюджета, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр также не считает, что проблема популяции бездомных животных ощущается в Николаеве острее, чем в других городах.

-Николаев в этом смысле не самый худший. В других города, как вы видите, существует такая же проблема. В некоторых городах перед «Евро-2012» просто уничтожили многих животных. Просто убили. На сегодняшний день в этих городах возобновляется количество бездомных животных. Нам нужно говорить о том, что кроме содержания, стерилизации, в некоторых случаях усыпления, нам необходимо заниматься учетом, - сказал Александр Сенкевич.

По словам Александра Сенкевича, «Центр защиты животных» начал работать с грантовым проектом для расширения возможностей предприятия.

-Мы начали работу с грантовым проектом, чтобы увеличить возможности нашего питомника за счет внебюджетных средств. И делать это, как делают это в европейских странах, - добавил Александр Сенкевич.

Похожие новости

15.06.16 19:04Александр Сенкевич считает, что КП «Центр защиты животных» нужен новый директор

25.02.16 09:58Николаевские депутаты проверят работу КП «Центр защиты животных»

08.02.14 09:46К организации конвертцентра на Николаевщине причастно руководство и работники налоговой

29.05.13 10:11День защиты детей – празднуем играючи

18.04.13 15:01Предпринимателям предлагают высказаться о разрешительных процедурах

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 16.01.2017

Закругление верхнее-левое

10:00Николаевские защитники леса своеобразно присоединились к губернаторскому флешмобу. Смотреть всем! (ВИДЕО)

09:50В Украине подорожают морепродукты и рыба

09:40Инвестор "Николаева" сказал, что не собирается платить чужие долги, - Забранский

09:29Рабочая неделя в Украине начнется со слякоти, - прогноз погоды

09:22Крушение самолета под Бишкеком: количество жертв возросло

09:17Сегодня возобновятся выплаты вкладчикам двух банков-банкротов

09:06Николаевский «Центр защиты животных» больше не будет заниматься стерилизацией животных

08:54Крушение в Бишкеке: турецкий самолет рухнул на дома (ВИДЕО)

08:47Байден прилетел в Украину

08:47Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников и нардепов Украины по версии Forbes

08:25Україна колядує: у Миколаєві відбувся ХХ огляд Різдвяних вертепів

08:1116 января - День пророка Малахии: заговоры, поверья, приметы, обычаи, именины

08:00Украинскую муку активно покупают страны третьего мира

 15.01

21:22Пора спать: ученые определили условия хорошего сна

21:12Невеселый праздник

20:58Николаевский зоопарк предлагает новую услугу

20:44"Неравнодушные сердца" навестили одиноких николаевских стариков

20:33В Украине запретили известное лекарство для сердечников

20:17Мэр Николаева Сенкевич не собирается в Верховную Раду

20:03Ночь наедине с трупом: жительница Николаева не могла вывезти тело умершего мужа в морг из-за отсутствия денег

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.01.17 10:002230

Ученые рассказали о пользе и вреде мороза для здоровья человека

02.01.17 10:082110

В Украине повысился соцвзнос для предпринимателей

02.01.17 10:171870

Ситуация в зоне АТО: 38 обстрелов за сутки

02.01.17 10:262160

В Риме в здании Ватикана открыли McDonald's

Самые читаемые

05.01.17 14:0058250

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710930

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279630

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337270

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама