Украинскую муку активно покупают страны третьего мира

Особенностью текущего сезона становится выход основных рынков сбыта украинской муки в африканские страны.

В ноябре 2016 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки около 31,5 тыс. тонн муки, что на 5,5% больше, чем было в ноябре 2015-го года, сообщили в УкрАгроКонсалте. Об этом пишет ubr.ua.

Таким образом, темпы экспорта муки из Украины в 2016/17 сезоне превысили прошлогодние почти на 3%.

В июле-ноябре текущего маркетингового года Украина экспортировала 155 тыс. тонн муки по сравнению с 150,6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона.

Основным рынком сбыта украинской муки в текущем сезоне остается Китай, куда ушла почти четверть всего экспорта муки из Украины в этот период.

Южная Корея и Молдова так же, как и в предыдущие сезоны, остаются среди ключевых рынков сбыта.

Особенностью текущего сезона становится выход на позиции основных рынков сбыта украинской муки таких африканских стран, как Ангола и Сомали.

За отчетный период Ангола импортировала из Украины 12,7 тыс. тонн муки, что на 69% превышает закупки за весь прошлый сезон.

Экспорт в Сомали и вовсе увеличился более чем в 5 раз по сравнению с поставками в 2015/16 МГ – до 10,1 тыс. тонн в отчетный период против 1,9 тыс. тонн по итогам прошлого сезона.

Такая динамика связана с увеличением импортной потребности этих стран в муке на фоне растущего населения, полагают эксперты УкрАгроКонсалт.