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Невеселый праздник

15.01.17 21:12Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 14 января, на Соборной площади, там где на новом месте воздвигли саму главную городскую елку должна была быть представлена театрализованная детская игровая программа «Новогодье в птичьей семье».

Очевидно, предполагалась, что возле елки будут водить хороводы театральные коллективы переодетые пернатыми, которые вовлекут в свой волшебный птичий мир и малышей, и их родителей. Не знаем были ли готовы артисты встречать своих маленьких гостей, или их испугала погода и безлюдье на Соборной площади, но придя в назначенное время к елке, мы возле нее никого не застали, кроме Деда Мороза и прячущегося от фотокамер Зайца.

Николаев

сенкевич

Выстроившиеся в ряд стандартные ярмарочные домики, создающие еще более унылое представление о не состоявшемся празднике, в большинстве своем были закрыты.

новый год

площадь

Впрочем, вы сами можете увидеть все это посмотрев наш короткий фоторепортаж.

мэрия

николаевские новости

Обидно, что совсем недавно, несколько лет назад, в Новогодние праздники наш город и его сердце ( улица Советская и центральная площадь ) выглядели совсем по-другому: оживленно, весело, ярко и празднично.

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Воскресенье, 15.01.2017

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