Невеселый праздник

Вчера, 14 января, на Соборной площади, там где на новом месте воздвигли саму главную городскую елку должна была быть представлена театрализованная детская игровая программа «Новогодье в птичьей семье».

Очевидно, предполагалась, что возле елки будут водить хороводы театральные коллективы переодетые пернатыми, которые вовлекут в свой волшебный птичий мир и малышей, и их родителей. Не знаем были ли готовы артисты встречать своих маленьких гостей, или их испугала погода и безлюдье на Соборной площади, но придя в назначенное время к елке, мы возле нее никого не застали, кроме Деда Мороза и прячущегося от фотокамер Зайца.

Выстроившиеся в ряд стандартные ярмарочные домики, создающие еще более унылое представление о не состоявшемся празднике, в большинстве своем были закрыты.

Впрочем, вы сами можете увидеть все это посмотрев наш короткий фоторепортаж.

Обидно, что совсем недавно, несколько лет назад, в Новогодние праздники наш город и его сердце ( улица Советская и центральная площадь ) выглядели совсем по-другому: оживленно, весело, ярко и празднично.