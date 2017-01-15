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Ночь наедине с трупом: жительница Николаева не могла вывезти тело умершего мужа в морг из-за отсутствия денег

15.01.17 20:03Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве женщина ночь просидела в доме с трупом мужа, так как у нее не было денег на его вывоз в морг, а бесплатно увозить трупы некому.

Об этом в своем блоге «Пусть труп как-то сам добирается» сообщил корреспондент «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов.

По его словам, утром ему позвонили жители Николаева с просьбой помочь: в соседнем с ними доме живет пара алкоголиков, ведущих бродячий образ жизни, а в пятницу, 13 января, около 16:00, в этом доме умер мужчина. Его супруга обратилась к соседям за помощью, которые в свою очередь вызвали полицию.

"Наряд приехал, они зашли в дом, после чего вышли и уехали. Мы думали, что сейчас приедет вслед за ним машина и заберет труп. Ждали, но не дождались", — привел слова николаевцев журналист.

В итоге женщина всю ночь просидела в доме с трупом своего мужа. Лохматов позвонил в Заводский райотдел полиции Николаева, где ему объяснили, что городская власть не заключила договор ни с кем на вывоз трупов, поэтому вывозить трупы в Николаеве сейчас некому, а частные фирмы за бесплатно не хотят этого делать.

«И в завершение дежурный выдает мне просто сакральную во всей этой истории фразу: «Так что придется трупу как-то самому добираться». В итоге после моих звонков на место снова приехала полиция, которая поставила женщину перед фактом — можем только вызвать частную фирму, но это будет стоить 300 гривен. Ясен пень, что у пьющей женщины, питающейся из мусорного бака, этих денег нет», — говорится в блоге.

Затем журналист позвонил городскому голове и директору КП «Николаевская ритуальная служба». В результате, как он пишет, к 12:00, почти через сутки, машина все же приехала и увезла труп.

Как выяснилось, в 2016 году депутаты Николаевского городского совета решили, что город больше не будет бесплатно увозить трупы николаевцев в Бюро СМЭ, за исключением людей без определенного места жительства и одиноких людей без родственников.

«В данном нашем случае у умершего мужчины жена была. Только денег не было. И если бы соседи не забили тревогу, сидела бы так она с трупом мужа в доме и молилась, чтобы он «как-то сам добрался» в морг», — написал Лохматов. Также журналист возмутился поведением сотрудников полиции, которые уехали из дома и никак в дальнейшем не отреагировали на ситуацию.

«Приехали, составили акт и уехали. Уехали, зная, что труп никто не увезет, убедившись, что женщина судя по ее внешнему виду и образу жизни, не оплатит услуги перевозки трупа. Понимая, что они — единственные представители государства, кто знает о лежащем в доме трупе, они просто уехали и пошли спать, не сообщив об этом никому, не передав информацию в мэрию, департамент соцзащиты, городскую ритуальную службу, которая в итоге и вывезла труп, но только после того, как мы сами вместо полицейских передали ей эту информацию», — заявил он.

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