"Неравнодушные сердца" навестили одиноких николаевских стариков

В Николаеве горожане провели акцию «Неравнодушные сердца», посетив одиноких и пожилых людей в гериатрическом пансионате, что на ул. Казарского, 4, с традиционными колядками и гостинцами.

С праздничной программой выступили Молодежный народный театр «С.Т.У.К.» и фольклорный ансамбль «Витовчане». Без внимания не остался ни один житель пансионата.

Добавим, на территории гериатрического пансионата также проживает 8 семей-переселенцев, среди которых есть как дети, так и люди с ограниченными возможностями, и пожилые.

К команде волонтеров присоединилась председатель областного совета Виктория Москаленко с гостинцами.

После пансионата весь сказочный вертеп отправился к морским пехотинцам из 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС Украины, пишет nikolaev24.com.ua.

Благодарные военные угостили колядников конфетами и фруктами, а также исполнили песню «Воины света». Организаторами акции «Неравнодушные сердца» стали активисты Мила Юрченко, Самира Мороз и Сергей Валяренко.