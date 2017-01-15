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В Украине сократилось производство специй

15.01.17 18:28Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

Объемы выпуска данной продукции снизились в силу экономической ситуации, а также потери части потребителей в Крыму и в зоне проведения АТО

В январе 2017 года рынок специй в Украине демонстрирует отрицательную динамику и замедление производства, поскольку специи не относятся к товарам первой необходимости, в силу чего потребители склонны сокращать затраты на их приобретение.

Об этом сообщает ГолосUA.

"Развитие рынка специй в Украине прошло три основных этапа становления, первый из которых продолжался до конца прошлого века и означал использование только выращиваемых в Украине специй – разных видов перца, кориандра, лаврового листа и т.д. На втором этапе, который уже также завершился, особую популярность приобрели смеси приправ различного целевого назначения – для приготовления картофеля, плова и т.д. Сегодня же на рынке отмечается новый тренд – на полках магазинов появляются смеси пряностей, с помощью которых кулинар может формировать собственные вкусы", - отметили эксперты компании Pro-Consulting.

Как добавили аналитики, на отечественном рынке преобладают, как правило, пряности внутреннего производства, поскольку в нашей стране выращиваются все необходимые для этого ингредиенты.

"Тем не менее, за последние несколько лет объемы выпуска сократились в силу экономической ситуации, а также потери части потребителей в Крыму и в зоне проведения АТО. Кроме того, в Крыму также утеряна сырьевая база и благоприятные климатические условия, способствующие выращиванию необходимых для выпуска специй трав и прочих составляющих. Сократились и показатели импорта специй из-за увеличения цен, спровоцированных скачками курса. На сегодняшний день, украинские компании активно завозят специи из Шри-Ланки, где цены на продукцию дешевле. Несколько изменился и экспорт – на первые позиции по объемам закупок украинских специй вышла Грузия", - проинформировали эксперты.

Статистика:

За 2014 год рынок специй в Украине сократился на треть.

В 2015 году отмечался рост, причиной которого стали высокие деловые ожидания.

В 2016 году сокращение рынка продолжилось и составило 18,8%.

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